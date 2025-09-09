Male Defunchio: “Podemos ser una opción en 2027 y vamos a ir a buscar a todos para lograrlo”

La todavía senadora provincial y recientemente elegida concejal por Fuerza Patria reconoció en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) que tras la buena performance del domingo 7 de septiembre (no puede hablarse de triunfo) recibió numerosos llamados “que hacía mucho que no recibía”. Sobre el amplio triunfo en toda la provincia expreso: “no confiaban en el peronismo y ha demostrado que estamos más fuerte que nunca” y que “Cristina es la garante de la unidad del peronismo”. No arriesgó sin embargo que pasará con dos temas que atañen al Concejo Deliberante desde el próximo 10 de diciembre: uno quién conducirá el bloque que ahora se llamará ‘Fuerza Patria’ y otro como se acordará para presidir el propio cuerpo ya que hay tres bloques con cinco integrantes cada uno y uno de tres.

Interrogada sobre el estado de su relación con el ex Diputado provincial Horacio Delgado respondió con una sonrisa “Horacio fue uno de los que NO me envió un mensajito (sic)”.