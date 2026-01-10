Mal de ausencias

Por Carlos Graziolo

En una sesión extraordinaria que no alcanzó a los 20 minutos de duración se trató como tema principal la licencia solicitada por la intendenta María José Gentile, que le fue acordada entre el lunes 19 de enero y el domingo 1 de febrero próximo. La reemplazará durante las dos semanas el concejal Julio Bordone.

El hecho más destacado tal vez haya estado en los ausentes: Julia Crespo, Luis Moos e Ignacio Palacios, los tres con aviso y Malena Defunchio sin justificarla. Las ausencias de Crespo y Defunchio llamaron más la atención por la situación confusa de conducción que vive el bloque de Fuerza Patria por estas horas y que seguramente quedará más clara cuando se abra el período ordinario el 1 de marzo.

La documentación fue aprobada mayormente sin debate y por unanimidad, excepto la n ° 646 del Departamento Ejecutivo, un proyecto de ordenanza para ratificar el convenio con la Dirección de Hidráulica de la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de 9 de Julio para mantener el préstamo de uso de una retroexcavadora cedida para la red vial municipal, donde se detallaba la cantidad de personal que envía la provincia (siete personas) para los cuales el municipio debe costear viáticos, que incluyen alojamiento, comida y traslados, lo que fue objetado por el bloque de La Libertad Avanza en la voz de Sol Ormaechea por cuanto “esas personas ya cobran sus propios sueldos y es un gasto innecesario para las arcas disminuidas del municipio». La defensa del mantenimiento de la máquina y el ahorro que significa, en contraposición a contratar otra en forma particular, corrió por cuenta de César García (PRO) y de Nancy Grizutti (Fuerza Patria). ¿Un síntoma de los tiempos por venir?