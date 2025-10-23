¡Macanazo! Por un gol en contra de Rojo, Racing lo perdió en el final ante Flamengo

RACING perdió en el final 1-0 ante Flamengo en el mítico estadio Maracaná por el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores. Cambeses salvó al equipo de Costas en un par de ocasiones y era figura, pero un desvío en Rojo le dio la victoria al conjunto brasileño.

La serie se definirá el próximo miércoles a las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda y se conocerá al primer finalistas del máximo certamen continental.

El Mengao dominó el inicio del encuentro y a los 20 minutos tuvo la primera ocasión clara para abrir el marcador. Varela bajó de cabeza un centro desde la izquierda al segundo palo y De Arrascaeta remató de volea, pero el palo salvó la caída del arco de Cambeses.

La Academia respondió de pelota parada apenas superada la media hora y Rossi se vistió de héroe. Solari conectó en el primer palo el córner ejecutado por Almendra y el arquero del Fla reaccionó a puro reflejo y con una mano.

Ya en tiempo agregado, Carrascal -figura del primer tiempo- ingresó al área a pura gambeta, centró para Varela y la pelota le quedó a Pedro, que ensayó una pirueta y forzó el cachetazo de Cambeses para evitar el gol.

En el comienzo del complemento, Racing volvió a mostrar su poderío aéreo y lograba ponerse en ventaja con un cabezazo de Sosa luego de un córner. El árbitro Valenzuela marcó infracción del defensor argentino por un codazo sobre Carrascal e invalidó el tanto.

El desarrollo del juego se hizo de ida y vuelta y Cambeses volvió a lucirse en la Academia. De Arrascaeta se perfiló y sacó un buen remate desde el vértice del área y el arquero recientemente convocado a la Selección Argentina voló para enviar la pelota al córner.

A falta de 15 minutos, Lino contó con una opción inmejorable para el 1-0 del Mengao y apareció nuevamente la figura de Cambeses, que con una atajada espectacular le ahogó el festejo a todo el Maracaná.

El propio Lino logró vencer de cabeza al ex Banfield a los 81′ pero el VAR rápidamente marcó posición adelantada del delantero brasileño.

Flamengo puso contra las cuerdas a Racing durante los últimos minutos y a los 87′ finalmente lograría romper el cero acompañado por la fortuna. Cambeses le tapó un mano a mano increíble a Bruno Henrique, Carrascal remató tras el rebote y la pelota se desvió en Marcos Rojo para el 1-0 del local.