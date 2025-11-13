13 Nov 2025
Luz verde para ampliar Naón

Se concretó la licitación para la ampliación y cerramiento de la residencia de Carlos María Naón. Esto fue posible gracias a las gestiones realizadas por el Consejo Escolar y a la financiación del Gobierno Provincial, reafirmando el compromiso con la mejora de la infraestructura educativa en nuestro distrito, de acuerdo a la información brindada por el propio Consejo. La obra se comenzará a la brevedad.

