Luz verde para ampliar Naón

Se concretó la licitación para la ampliación y cerramiento de la residencia de Carlos María Naón. Esto fue posible gracias a las gestiones realizadas por el Consejo Escolar y a la financiación del Gobierno Provincial, reafirmando el compromiso con la mejora de la infraestructura educativa en nuestro distrito, de acuerdo a la información brindada por el propio Consejo. La obra se comenzará a la brevedad.