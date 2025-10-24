Lunes no laborable, los festejos el domingo



El próximo lunes 27 se conmemorará el 162° aniversario de la ciudad, siendo un día no laborable, de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Bs. As., para la administración pública y Banco Provincia y feriado optativo para la industria, el comercio y demás actividades. Tampoco habrá clases. En cuanto a la recolección de residuos, no habra recolección de residuos domiciliarios en ninguna zona y tampoco recolección de reciclables ni ramsa y escombros en Zona 1.

El acto oficial tendrá lugar el mismo lunes a las 10 30 horas en el salón Blanco del Palacio Municipal. Y los festejos serán el domingo 2 de noviembre en el Parque San Martin, de 12 a 21 hs, en una jornada abierta, gratuita y pensada para disfrutar en familia, con múltiples propuestas recreativas, culturales y gastronómicas. Habrá un paseo de compras con la participación de emprendedores, artesanos, elaboradores locales e instituciones educativas. También actividades culturales, espectáculos artísticos, food trucks y una kermés con juegos tradicionales.

Aquellos emprendedores interesados en ser parte pueden informarse en la oficina de Empleo municipal comunicándose al 610083/84 e inscribirse en el link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMS_zy9UIfhfH5sbdimU_m5_oQbTFDzH4ovAfr0IoSQaP2A/viewform?usp=header