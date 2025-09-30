Luis Moos: «Lo que está viviendo 9 de Julio es gravísimo»

Los concejales de La Libertada Avanza (LLA), Luis Moos y Sol Ormaechea estuvieron en los estudios de (Supernova 97.9) y en ‘Temprano para todo’ detallaron aspectos de la crisis hídrica que vive el partido en distintos puntos del mismo, ratificaron dichos anteriores en cuanto a la falta de organización y señalaron lo incomprensible de máquinas paradas en una emergencia como la actual. También señalaron que hay responsabilidades compartidas entre la intendenta Gentile y el secretario de obras y servicios públicos Boufflet. Y no omitió recordar (Moos) que Morea hace 7 meses que tiene el camino cortado.

También comentaron el proyecto de transporte urbano de pasajeros que presentarán ante el HCD. Ormaechea fue explícita al declarar: ‘Estamos convencidos que se va a realizar’ y remarcó su bronca sobre la intención del empresario Paolucci, responsable del servicio, de intentar establecer el mismo hace ya cuatro años sin una respuesta positiva desde el ejecutivo municipal.