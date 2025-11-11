Moos: “La situación expone la desorganización del municipio”

El concejal de La Libertad Avanza (LLA) pasó por ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) para contar entretelones de la visita de la ministra Bullrich y sus derivaciones políticas.

Después de la reunión con los productores Bullrich estuvo en una confitería céntrico reunidos con los concejales de LLA (en funciones y electos) hablando de política y posteriormente visitó el local partidario de calle Libertad casi La Rioja. Moos rehusó dar detalles de lo conversado con la ministra en la informalidad de la reunión y consultado sobre que deja la visita de la funcionaria responsable de Seguridad expresó “me pareció positiva por la presencia del estado nacional con todo aquello que puede aportar para mejorar”.

También expreso sobre la coyuntura hídrica que “se trabajó a medias, en realidad muy mal y expone la desorganización del municipio en estos ocho meses transcurridos”.

Finalmente, se lo interrogó sobre su reciente viaje a los tribunales de Mercedes junto a Sol Ormaechea para ratificar la denuncia realizada anteriormente vía zoom contra la Jueza de Faltas, una audiencia ante la Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Mercedes: “En dos oportunidades hemos pedido que la Cámara Penal instruya el Juicio Político”.