Luciano Macaroni: “Hoy el panorama es mucho más crítico que en el mes de marzo”

El propietario de la cabaña ‘Santa María”, criador de la raza Shorthorn y expositor anual en Palermo es uno de los tantos productores afectados por la emergencia hídrica y es también, Delegado Zonal de Sociedad Rural Argentina y contó en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) sobre la reunión mantenida el martes 9 entre la Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, acompañada de funcionarios de su Gabinete, en la sede local de la Dirección Provincial de Hidráulica, con representantes de la Sociedad Rural local, Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina, el Círculo de Ingenieros Agrónomos de 9 de Julio, la Autoridad del Agua, la Subsecretaría de Hidráulica de la Provincia, el Ministerio de Desarrollo Agrario, Vialidad de Junín y Vialidad de Chivilcoy.

Macaroni se mostró satisfecho por esa reunión, calificándola como “muy buena, muy positiva y donde se expuso la realidad y estuvieron todos los que tenían que estar”.

También anticipa una próxima reunión en 10 días, aunque sin una fecha exacta y con la única certeza que se va a realizar en 9 de Julio. A pesar de su mirada positiva sobre la reunión y lo que allí se habló y acordó, no dejó de remarcar que la situación sigue siendo mucho más difícil que cuando comenzó la emergencia hídrica en el mes de marzo.