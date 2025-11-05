Los resultados del escrutinio confirman la victoria libertaria en Buenos Aires

El conteo definitivo de votos ratificó el triunfo de la lista encabezada por Diego Santilli por sobre la que lideró Jorge Taiana, aunque se achicó la diferencia.

La Junta Electoral difundió esta noche los resultados del escrutinio definitivo de los votos emitidos en las elecciones del domingo 26 de octubre en la provincia de Buenos Aires, y ratificó la victoria de La Libertad Avanza (LLA) por sobre Fuerza Patria, aunque la diferencia se achicó levemente, de casi medio punto a unas 33 centésimas.

De esta manera, quedó ratificado el triunfo de la lista libertaria que encabezó Diego Santilli, con un total de 3.649.988 votos, por sobre la peronista, con Jorge Taiana en primer lugar, que obtuvo 3.620.634 adhesiones.

Esto quiere decir que la nómina libertaria obtuvo el 39,99% de los votos totales y el 41,43% de los votos positivos (es decir, descontando los votos en blanco y los nulos), mientras que Fuerza Patria alcanzó un 39,67% de los sufragios totales y un 41,10% de los “limpios”.

Esto reduce la diferencia entre los votos conseguidos por ambas alianzas a sólo 29.354 votos.

El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Jorge Di Lorenzo; la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Hilda Kogan, y el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla comunicaron los resultados oficiales del conteo definitivo de los votos.

También convocaron a los apoderados de las diferentes alianzas a presentarse a una audiencia el jueves, e invitaron a las agrupaciones a retirar el desglose por sección electoral. (La Tecla)