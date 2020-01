Los lugares comunes y frases hechas

(por Lic. Hugo Merlo)

Han venido a simplificarnos la vida, utilizamos frases hechas durante todo el día, las hemos inventado para comunicarnos. Creo que para cada uno significan algo distinto, pero milagrosamente las entendemos, funcionan como filtro.

Reportaje a vedette exitosa, el periodista pregunta -¿Cuál es tu principal defecto?- y sin hesitar responde – ¡Decir siempre la verdad! Esto no es un defecto, pero todos sabemos lo que significa y fue así desde que el mundo es mundo.

En una conversación cualquiera lance como al pasar la siguiente frase “es una cuestión de sentido común” y recibirá como respuesta, el menos común de los sentidos, lugar común si los hay. Ante semejante afirmación que sentido le queda.

Mi amigo Antonio (el negrito), siempre emboca un par de lugares comunes, me dice el otro día –Recordá que siempre que llovió paró, porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, pero sepa, me dijo un vieja que tenía una hija muy fea, que la belleza de mi hija está bajo la piel y pensé: Porque no la cuerea entonces.

Recién leí “soy un ser humano con todos sus defectos, mis virtudes cuando me conozcas, ¿te atreves? O como Eugenio Semino, el Defensor de la Tercera edad, que le gusta decir – Nosotros los que tenemos exceso de juventud acumulada, vaya a saber uno que significa eso, pero parece por el título que detenta el tipo, es para decir que tiene sus añitos pero se siente joven, o no…

A mí me gusta – estoy siempre al pie del cañón- de que cañón, eso significa dispuesto para todo, muchas de estas frases han surgido de situaciones bélicas, es de armas tomar, estar en la trinchera, tal vez en el futuro sean, “estoy con el misil preparado o al pie de la consola de misiles”.

Para decirle a alguien que se calle la boca hay varias. Por ejemplo “cerrá el pico, en boca cerrada no entran moscas o mutis por el foro”, ésta última bien escénica para decir que no opina sobre lo que están hablando.

Mire esto “Fué la gota que colmó el vaso y como el que avisa no traiciona y estoy cansado de que me metan gato por liebre, no pienso bajar la guardia, ni que me doren la píldora, por eso hoy saco los trapos sucios al sol, y se termina eso de contigo pan y cebolla”.

Especialistas en lugares comunes son los políticos en campaña, “Nuestros niños son los hombres del futuro, Pondremos Argentina de Pie, Vamos convocar a la mesa de dialogo a todos los sectores”.

Una muy buena es, “vamos a respetar los fallos de la justicia” como si los fallos fuesen personas, los fallos se aceptan, no son personas que se les puede respetar.

Bueno queridos lectores, una nota de verano como para distender, nos encontramos la semana que viene y que les garue finito.

