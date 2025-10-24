23 Oct 2025
Lo que está en juego y lo que no

Marianela López estuvo en dialogando en “Temprano para Todo” sobre las elecciones del próximo domingo, lo que está en juego, lo que no, El desafío que la gente vaya a votar y la novedad de la boleta única. Como va a impactar esto? Licenciada en Ciencias Políticas, mano derecha de Margarita Stolbizer y sorpresiva candidata (un casi honorífico puesto 20), dejó sus pareceres sobre el momento político que enmarca esta elección nacional de medio término.

