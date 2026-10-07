Llegó el Axel Day: Kicillof visita 9 de Julio con regalos



Llegó el día de la postergada visita del gobernador Axel Kicillof a 9 de Julio. Después de la cancelación de septiembre hoy, no antes de las 15 horas, arribará proveniente de Carlos Casares, como parte de las recorridas que está realizando por diferentes municipios de la provincia. El plan oficial es una visita a la Escuela de Artística, a un año de su inauguración. El edificio fue una inversión provincial de más de 1.600 millones de pesos.

De allí al gimnasio del Club Atlético en donde habrá dos actividades. Frente al club, Kicillof entregará a la Intendente Gentile los móviles policiales, el ya famoso camión para reciclados, y el equipamiento para Defensa Civil, todo donación de la provincia. Luego, adentro será el momento de la entrega de netbooks, unas 115, a alumnos de diferentes escuelas (12 en total, incluidas de Dudignac y de El Provincial) y de las 370 escrituras a las familias que estan aguardando el trámite de asegurarse la titularidad de sus viviendas. El gobernador entregará algunas y, luego, partirá con su comitiva de regreso a La Plata.

El viernes tendrá otras dos visitas, a Rivadavia y Villegas, continuando con esta recorrida por la provincia que tiene condimentos políticos ya con toques de campaña.