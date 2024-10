Llegaron al país los primeros billetes de $20 mil: ¿cuándo entran en circulación?

En la tercera semana de octubre se distribuirán 230 millones de billetes de $20.000 en los bancos. Las pruebas en los cajeros automáticos ya comenzaron.

Los primeros billetes de $20.000 ya llegaron a la Argentina, y comenzarán a distribuirse en los bancos a partir de la tercera semana de octubre. Esta primera tanda forma parte de una partida total de 230 millones de billetes que el Banco Central (BCRA) encargó a la empresa estatal China Banknote Printing and Minting Corporation. El objetivo es cubrir la demanda de efectivo en un contexto de alta inflación, particularmente de cara a diciembre, cuando se suman los pagos salariales, el consumo de las fiestas y el inicio de las vacaciones.

Las pruebas en cajeros automáticos

Para acelerar su circulación, los primeros billetes de $20.000, que llevan la imagen de Juan Bautista Alberdi y son de color azul, ya están siendo probados en las redes de cajeros automáticos Banelco y Red Link. La intención del BCRA es evitar los problemas que ocurrieron en mayo pasado con los billetes de $10.000, cuya distribución fue muy lenta debido a que los cajeros automáticos no estaban calibrados para reconocerlos. Lo mismo había sucedido con los billetes de $2.000 lanzados en noviembre de 2023.

Carrera contra la inflación

La llegada de estos nuevos billetes es parte de una estrategia para abastecer de dinero en efectivo en medio de la alta inflación. Con el billete de $10.000, el BCRA logró cubrir la demanda de efectivo para el pago de los aguinaldos en junio. En este caso, se espera que los de $20.000 cumplan una función similar para los pagos de fin de año.

Producción externa y cierre de la Casa de Moneda

Estos billetes, impresos completamente en el exterior, marcan un hecho particular: coinciden con el anuncio del cierre definitivo de la Casa de Moneda. A diferencia de lo que ocurría en el pasado, la imprenta estatal no tuvo participación en la producción de los billetes, ya que la licitación internacional fue gestionada enteramente por el Banco Central. Este proceso llevó al Gobierno a concluir que la Casa de Moneda no es indispensable para la impresión de billetes.

¿Qué pasa con los billetes de $1.000?

Mientras llegan los nuevos billetes de $20.000, la Casa de Moneda sigue imprimiendo billetes de $1.000 para cumplir con contratos heredados del gobierno anterior, lo que ha generado una situación insólita. Con cerca de 6.000 millones de billetes de $1.000 en circulación, los bancos ya no tienen espacio para almacenarlos, y han optado por alquilar depósitos cerrados, conocidos como “sarcófagos”, para guardar los billetes en exceso. Sin embargo, la producción continúa.

Proveedores internacionales más económicos

El BCRA ha venido encargando la impresión de billetes a empresas de diversos países, como China, Brasil, Malta y España, debido a que estos proveedores ofrecen costos más bajos que los de la Casa de Moneda. Según fuentes cercanas al proceso, no existe impedimento legal para contratar impresores extranjeros, y la diferencia de costos ha sido un factor clave en estas decisiones.

Protesta en defensa de la Casa de Moneda

En paralelo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) organizó hoy un «abrazo histórico» al edificio de la Casa de Moneda en Retiro, en defensa de la soberanía monetaria y los puestos de trabajo de los 1.318 empleados que aún forman parte del organismo. Hasta el momento, el Gobierno no ha detallado cuál será el futuro de estos trabajadores tras el cierre del organismo.

(Grupo La Provincia)