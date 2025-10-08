Llegar en lancha: la responsable y destacable labor de la cooperativa eléctrica de French para reconectar líneas sumergidas en el agua

Varias cooperativas eléctricas han estado trabajando activamente en medio de la emergencia hídrica en la región para restablecer el servicio eléctrico, como lo demuestran publicaciones en redes sociales de las Cooperativas Eléctrica de La Niña, de Quiroga y de la Cooperativa Eléctrica de French en los últimos meses.

El sostenimiento de esos servicios no sería posible sin el inestimable compromiso en el accionar del personal de cada una de esas entidades.

Fabricio Bonello, jefe de Distribución de la Cooperativa de French explicó como se realizan y en que condiciones esos trabajos cubriendo una amplísima zona que incluye además a la localidad de 12 de octubre, Bacacay y el paraje ‘El Chaja’.

Los operarios deben moverse en lancha por la imposibilidad de hacerlo por caminos anegados y sin posibilidad de llegar con los vehículos de la cooperativa.

Como cualquier pueblo de la región, los nombrados viven de la producción agropecuaria. En los alrededores hay varios tambos que producen miles de litros de leche por día y para esos lugares la energía eléctrica hoy es fundamental. Y asistirlos para que así ocurra es un compromiso férreo de la entidad cooperativa de French que debe utilizar un vehículo no tradicional para la zona.

Como dato accesorio la escuela de El Chajá (CEPT n° 15) se trasladó a dar clases al ISETA en la ciudad de 9 de Julio ante la proximidad de la llegada del agua.