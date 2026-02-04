Llega la Fiesta Nacional del Girasol 2026

Fabio Molinetti – Sub Secretario de Cultura / Carlos Casares

Desde este viernes hasta el domingo, se viene la edición número 31 de la Fiesta Nacional de Girasol en Carlos Casares. Por segundo año consecutivo se hará en predio del Parque General San Martín, después de la muy buena experiencia del año pasado. Como siempre, la oferta cultural es muy completa y variada, con lo artistico y musical como atracción principal. Guillermo Fernández, Peteco Carabajal, Tambó Tambó, Angela Leiva son los nombres principales de cada una de las tres noches, acompañados por una grilla muy completa. Fabio Molineti, Sub Secretario de Cultura de Casares, estuvo en “Un Plan Perfecto” (Supernova 97.9) detallando los preparativos y el desglose de todo lo que va a ocurrir desde el viernes hasta el domingo en la gran fiestas de su distrito.



