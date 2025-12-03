Liz Fernández: “La nuestra es una Institución cercana y gratuita”

La Directora Institucional de la Unidad Académica del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N °4 (ISFDyT), Liz Fernández, destacó en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) la oferta académica de la institución para el período 2026.

En una nota que recomendamos escuchar, Liz habla de la oferta formativa de las carreras de formación docente inicial y de formación técnica: “La nuestra es una institución cercana, que la tenemos en nuestra ciudad, que es gratuita, que tiene un régimen académico actualizado, en vigencia desde 2025 y que se actualiza para acompañar las trayectorias de los estudiantes y sus realidades”.

En la entrevista Liz Fernández habla de los horarios para cursar, en programas desde las 18 a las 23 horas, de forma presencial. Los profesorados que ofrece el ISFDyT son el de Educación Inicial, de Educación primaria, profesorado de inglés y dos profesorados de educación secundaria, el de historia y el profesorado de educación secundaria en psicología. Todas las anteriores de cuatro años de duración. También detalló las dos tecnicaturas que ofrece el instituto: la de acompañante terapéutico y de administración de pymes que duran tres años. En todos los casos ya está abierta la inscripción, existiendo una preinscripción ingresando a la página web: [email protected]

La entrevistada se refirió al material bibliográfico, al servicio de fotocopias y al sistema de becas, cuyos detalles están ampliamente explicados en la nota. Consultada finalmente sobre distintos hechos de violencia en institutos educativos de todo el país, expresó: “La violencia es social y la escuela es una caja de resonancia”.