Liga Profesional: sábado de súper acción con Boca-Racing e Independiente-River

Boca recibirá este sábado a Racing, por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga profesional de Fútbol, en un encuentro que será clave pensando en la continuidad de Miguel Ángel Russo como técnico del equipo de La Ribera. El encuentro, se jugará en La Bombonera desde las 16.30, contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez y televisación de ESPN Premium, no será el único clásico de la jornada, ya que a continuación, en el Libertadores de América – Ricardo Bochini, Independiente recibirá a River, desde las 18.30, con arbitraje de Nazareno Arasa y televisación de TNT Sports Premium. Además, en este sábado de súper acción habrá otros tres partidos: San Martín de San Juan recibe a Sarmiento (14.30, Sebastián Martínez, TNT Sports Premium ); Atlético Tucumán a Rosario Central (20.45, Fernando Echenique, TNT Sports Premium) y Belgrano a Banfield (20.45, Leandro Rey Hilfer, ESPN Premium).

Boca llega a este partido en un flojísimo momento deportivo, ya que arrastra 11 partidos sin ganar, la peor racha de su historia. Esta situación pone en jaque la continuidad de Russo, quien necesita que sus dirigidos muestren una versión diferente a la de los últimos encuentros y consigan un buen resultado. En el actual Torneo Clausura, el Xeneize marcha 13° en la Zona A, con apenas dos puntos sobre nueve posibles.

Para este partido, aún hay dos incógnitas en el once inicial de Boca: una pasa por la defensa, donde Ayrton Costa podría volver luego de su lesión aunque en caso de no estar al 100 por ciento jugará Marco Pellegrino, mientras que Malcom Braida y Alan Velasco pelean por un lugar en la mitad de la cancha.

Racing, por su parte, viene de golear 3-0 a Deportivo Riestra para meterse por primera vez en 10 años en los cuartos de final de la Copa Argentina. Sin embargo, el equipo conducido por Gustavo Costas tiene un flojo comienzo en el Torneo Clausura, sumando solo tres puntos producto de las derrotas como local ante Barracas Central y Estudiantes de La Plata, y el triunfo en condición de visitante frente a Belgrano.

Para este encuentro, Costas pondría un mix entre jugadores que suelen ser titulares y algunos suplentes, ya que solo tres días después tendrán el partido clave ante Peñarol, en Uruguay, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

En el otro partido destacado de la jornada, Independiente recibirá a River con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita dejar atrás el muy flojo arranque de semestre, que inició con el pie izquierdo, ya que apenas pudo sumar un punto sobre nueve, producto del empate ante Sarmiento de Junín y las derrotas frente a Talleres y Gimnasia y Esgrima La Plata.

Como si esto fuera poco, el equipo dirigido por Julio Vaccari viene de sufrir una dura eliminación en los octavos de final de la Copa Argentina, tras caer 2-0 frente a Belgrano. Es por esto que necesita ganar con urgencia, sobre todo teniendo en cuenta que se le viene el próximo miércoles un partido importante por los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a la Universidad de Chile.

River, por su parte, tuvo un inicio de torneo arrasador, pasando por arriba tanto al campeón de fútbol argentino, Platense, como a Instituto de Córdoba, aunque en la última fecha empató de manera sorpresiva y como local ante San Lorenzo. Y en su último partido, el conjunto de Marcelo Gallardo goleó 3-0 a San Martín de Tucumán para meterse en los octavos de final de la Copa Argentina.

El técnico, Marcelo Gallardo, no confirmó el equipo que jugará en Avellaneda debido a que River tendrá actividad entre semana, ya que el miércoles visitará a Libertad de Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, por lo cual se especula que podría presentar en el clásico algunos jugadores que no son habitualmente titulares. (Página 12)