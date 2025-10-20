Liga Nuevejuliense: ganaron San Martín y Libertad y son los punteros del campeonato

En el domingo del día de la madre, San Martín venció 2-1 a El Fortín, mientras que Libertad hizo lo suyo ante Agustín Álvarez 3-1 y quedaron líderes del campeonato. Los sigue Once Tigres que ganó el viernes y French que venció a San Agustín.

El Santo con goles de Matías Urquiza se impuso a El Fortín por 2-1. Para la V azulada anotó Saravia. 7 unidades tiene el conjunto de San Martín, líder e invicto.

También 7 puntos tiene Libertad, que venció 3-1 a Agustín. Maximiliano Zalazar y Lucas Roggero anotaron los goles de la victoria.

French le ganó 2-0 a San Agustín con doblete de Santiago Molina, un jugador que se presenta como una de las figuras del torneo hasta el momento.

Atlético 9 de Julio logró su primer triunfo en el torneo al vencer 1-0 a Atlético Patricios con gol de Nicolás Maya.

Atlético Quiroga empató 2-2 con Naón en un partido lleno de goles. Los goles fueron de Laureano Torraguitart y Hernán De Lasala marcaron para el violeta, mientras que Gastón Ríos y Cristian Díaz para la visita.

El viernes comenzó la fecha con la victoria de Once Tigres a La Niña por 3-1. El próximo domingo no se jugará por las elecciones nacionales.