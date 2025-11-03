Liga Nuevejuliense: empataron los punteros y el resto aprovechó a arrimarse

Este fin de semana se disputó la cuarta fecha de la Liga Nuevejuliense de Fútbol de primera división. El viernes French goleó 4-0 a Patricios y San Martín empató con Naón. El domingo Libertad igualó ante Quiroga, Atlético venció a La Niña para acercarse a la punta. El Santo y el Lagunero siguen siendo los punteros del campeonato con 8 unidades pero solo con un punto de diferencia.

San Martín abrió la fecha ante Naón, el último campeón, pero no se sacaron ventajas e igualaron en 0. Por el contrario, French se encamina como uno de los equipos a seguir y venció 4-0 a Patricios.

El domingo, Libertad tampoco pudo sacar diferencia y empató 0-0 con Quiroga. Atlético 9 de Julio le ganó 2-1 a La Niña y San Agustín hizo lo suyo ante El Fortín, venciendolo 3-1. Agustín Álvarez y Once Tigres también empataron 0-0.

Con esos resultados, Libertad y San Martín tienen 8 unidades. Con 7 escoltan French, Once Tigres y Atlético. con 6 puntos los sigue Naón.