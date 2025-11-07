Liga Nuevejuliense: Comienza la fecha 5 evitando el superclásico del domingo

Este viernes 7 de noviembre dará inicio la quinta fecha de la Liga Nuevejuliense de Fútbol de primera división con Once Tigres y Libertad desde las 21 hs. también habrá actividad el sábado y domingo.

Once Tigres y Libertad abren la quinta, en un interesante partido. Libertad llega primero junto a San Martín con 8 puntos, pero sólo a una unidad está Once Tigres que no lo quiere dejar escapar.

El sábado desde las 16 hs jugarán Naón y San Agustín, mientras que 16:30 hs lo harán El Fortín y Patricios.

El domingo, evitando chocar con el Boca River, habrá tres partidos en diferentes horarios. 14:30 hs jugarán Quiroga y San Martín, 20 hs Atlético 9 de Julio y Agustín Álvarez y por último, cerrarán French y La Niña a las 21 hs.