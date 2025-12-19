Licitan 5ta etapa del Salado

Tras un año atravesado por las inundaciones, el gobierno de la provincia de Buenos Aires busca continuar con el dragado del Río Salado. Así lo anunció Axel Kicillof este viernes por la mañana durante la presentación del Operativo de Sol a Sol. La quinta etapa del faraónico proyecto podría empezar en 2026.

“La primera licitación que vamos a alargar el año que viene es una que no pudimos lanzar antes por culpa del Gobierno Nacional“, dijo Kicillof antes de calificar a la administración libertaria como “el perro del hortelano“. Se trata de la etapa V del Plan Maestro del Río Salado para la cual la Provincia ya tenía el financiamiento confirmado por 130 millones de euros.

Uno de los obstáculos para avanzar consiste en que la Nación dejó sin terminar la etapa IV. “Tuvimos mucha dificultad, no nos daban las autorizaciones y además han parado un tramo de la obra“, explicó el gobernador. Dirigiéndose directamente al presidente, Kicillof dijo: “hemos terminado nuestra parte, Milei hace la tuya que se sigue inundando nuestra Provincia“

La obra en cuestión abarca unos 100 kilómetros de cauce y va desde Junín hasta Alberti, pasando por Chacabuco y Bragado. la idea de esta nueva etapa es ampliar “la capacidad hidráulica del cauce, eliminando constricciones y altos fondos”. A esto se le suma la puesta a punto de la infraestructura correspondiente, como los puentes carreteros y ferroviarios, y trabajos de cierre en la Laguna de Rocha. Las tareas demandarán unos 730 días de ejecución, según las estimaciones.(Infocielo)