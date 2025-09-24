Libertadores: River a todo o nada contra el Palmeiras

Hoy miércoles 24 de septiembre, Palmeiras y River se enfrentan desde las 21.30 en el estadio Allianz Parque, en San Pablo, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. En el partido de ida, el Millonario cayó ante el Verdao por 2 a 1 en el Monumental, por lo que tendrá que ganar al menos por dos goles para dar vuelta la serie para acceder a la semifinal.

El partido es televisado por Telefe y Fox Sports y transmitido a través de Disney+. Las señales televisivas se pueden sintonizar mediante plataformas de streaming como DGO, Flow y Telecentro Play, entre otras.

La probable formación de Palmeiras

Palmeiras: Weverton; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José López, Felipe Anderson; Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

La probable formación de River

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Juan Portillo, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.