Libertadores: Racing quiere vivir una noche histórica ante Flamengo y llegar a la final

Habrá 60 mil hinchas de Racing o más en el Cilindro de Avellaneda dispuestos a dejar todo en las tribunas para acompañar al equipo este miércoles en el desquite ante Flamengo por una de las semifinales de la Copa Libertadores de América. Quizás haya millones más empujando en todo el continente delante de las pantallas de la televisión. Gustavo Costas y sus jugadores no han dejado de creerse y de hacer creer que pueden revertir la derrota por 1 a 0 de hace una semana en el Maracaná de Río de Janeiro. Y no les falta razón.

La diferencia es mínima y aunque los cariocas tiene mayores recursos desde lo futbolístico, la Academia apostará a llevárselos por delante desde el primer momento en base a la actitud y la intensidad física para poder derrotarlos y llegar a una final continental por segundo año consecutivo. Un hito histórico para Racing que ganó en una sola ocasión la Libertadores: fue en 1967 con el inolvidable equipo de José. Y que jugó por última vez en Avellaneda una semifinal de esta copa en 1997 (3 a 2 ante Sporting Cristal de Perú).

Para alcanzar la gran final copera del 29 de noviembre en Lima (Perú) ante el ganador del cruce del jueves entre Liga Deportiva Universitaria de Ecuador y Palmeiras (la Liga venció 3 a 0 hace una semana en Quito), Racing debe ganar por una diferencia de dos goles. Si lo hiciera por uno, todo se resolverá mediante los tiros desde el punto penal. El empate y obviamente el triunfo clasificarán a Flamengo. El partido dará comienzo a las 21.30 y será dirigido por el chileno Piero Maza y televisado por Telefé, Fox Sports y Disney Plus.

Después del emocionante banderazo del lunes por la noche en el Cilindro, Gustavo Costas concentró el plantel en un hotel lujoso de Pilar donde se entrenó en la mañana del martes guardando reserva estricta respecto de la formación inicial.

Gustavo Costas está obligado a meter mano en el equipo ante la baja por lesión de Santiago Sosa, pero además tiene en mente otras dos modificaciones para la revancha ante el conjunto brasileño.

Juan Nardoni, quien había llegado con lo justo a la ida y disputó 30 minutos, ingresaría en el mediocampo en lugar del ex River y Atlanta United. Estará acompañado por Bruno Zuculini en el eje central y por Agustín Almendra por izquierda.

Uno de los puntos flojos de la Academia en el primer chico ante Fla fue Gastón Martirena, que sufrió a Jorge Carrascal en una línea de cuatro que no le sienta del todo cómoda. En su lugar, el entrenador dispondría el ingreso de Facundo Mura en el lateral derecho.

Por último, Costas podría modificar también la delantera. Maravilla Martínez padece la falta de compañía en el ataque por lo que el DT analiza apostar por Adrián Rocky Balboa en lugar de Tomás Conechny y reeditar así la fórmula que le dio resultado ante Peñarol.

Los once de Costas serían: Cambeses; Mura, Colombo, Rojo, Rojas; Nardoni, Zuculini, Almendra; Solari, Martínez y Conechny o Balboa.