Leonardo Veliz contó del compromiso y del trabajo comunitario de los vecinos de French para superar la contingencia hídrica

Las inundaciones en el centro de la provincia de Buenos Aires, particularmente en distritos como 9 de Julio, Carlos Casares y otros, han sido causadas por excesivas lluvias desde marzo, las cuales no solo han cubierto más de un millón de hectáreas, sino que también han provocado el colapso de obras de desagüe por falta de mantenimiento, según informes de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap). La situación ha generado pérdidas productivas millonarias en la agricultura y ganadería.

De ello y como afecta la situación a la localidad de French dialogamos en ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9) con Leonardo Veliz que ocupó años atrás el cargo de Delegado Municipal y hoy habló en representación del actual responsable municipal de la localidad, Guillermo Rojo, que estaba abocado a tareas propias de la emergencia.

El escenario, calificado como “crítico” por varios actores de esta situación tiene, obviamente, un impacto directo sobre la producción agrícola y la vida social en la ruralidad. Veliz recordó la inundación de 2001 “peor que esta” recordó y señaló que actualmente se trabaja en reforzar el alteo construido en aquella oportunidad.