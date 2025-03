Las Kaa-iary: las invisibilizadas de la lucha yerbatera

por Monica Andrea Gomez

Cuenta la leyenda guaraní que las hadas protectoras de la yerba mate cuidan de esta planta milenaria y llaman a respetarla. Persiguen a quienes destruyen los yerbales, los queman y los maltratan. Las Kaa-iary, dueñas de los atributos protectores de los yerbales, representan a muchas mujeres que, con coraje y determinación, han salido y siguen saliendo en defensa de la nobleza de la Kaa—nombre en guaraní de la Ilex paraguariensis, la planta de yerba mate—. Sin embargo, al igual que las hadas, estas mujeres fueron invisibilizadas durante mucho tiempo, borradas de la memoria colectiva. Sobre cada una de ellas pesa el anonimato de la lucha, y aun así, pocos las recuerdan o las tienen presentes.

Cada mujer que camina un yerbal, que alza la voz en defensa de esta planta o de los

derechos de las familias yerbateras, merece reconocimiento. Sin ellas, la historia de la

yerba mate no sería la misma. Recorriendo los rincones de Misiones, es posible descubrir a

cada “Iary” que vive en estas luchadoras. Y en este tiempo de resistencia para quienes

trabajan en los rozados (parcelas de plantación de yerba mate), su presencia es más fuerte

que nunca y es responsabilidad de todos no permitir que su historia caiga en el olvido.

Son muchas, tienen nombres, y cada una representa una fuerza imprescindible en esta

batalla por los derechos adquiridos tras años de resistencia. Desde la gesta del Instituto

Nacional de la Yerba Mate (INYM) -Instituto encargado de la regulación del precio de la

materia prima que desde hace un año el gobierno de Milei ha desregulado- , hace 22 años,

hasta hoy, han sido pilares fundamentales de estas conquistas. Y aunque sería imposible

nombrarlas a todas, podemos identificarlas por los roles que han asumido en los momentos

más difíciles de la historia yerbatera.

Las Históricas

Son aquellas mujeres que desde hace décadas han estado en la lucha, abriendo camino

para las que vinieron después. Fueron las que pusieron el cuerpo en momentos clave, como

en la formación del INYM o en las grandes protestas. Son guardianas de la memoria

colectiva, las que recuerdan cada batalla ganada y perdida. Celia, Karina y Betty son

algunas de ellas, yerbateras que han dejado huella y que, aunque muchas veces fueron

borradas de la historia oficial, siguen sosteniendo la causa. “A mi me han borrado de la

historia”, dice Celia mientras vuelve a recordar con cada recorte de diario que enseña, los

años del tractorazo.

Las del Frente de Batalla

Son las mujeres que están en el centro del conflicto, las que gritan, marchan y cortan rutas, alzan la voz con fuerza, exigiendo justicia y un precio digno para la yerba mate. Su lucha es visible, pero también peligrosa. Son las que enfrentan la represión, las que desafían el poder con su presencia y su resistencia. Amalia, Susana, Yesica, Valeria y Martina son algunas de ellas, mujeres que pelean con sus hijos en la espalda y el coraje en el pecho.

Son leonas defendiendo su manada en un territorio hostil. “Estamos peleando por un precio

justo”, grita Yesica al cordón policial que les impide cortar la ruta en el Cruce San José.

Las que Cargan el Dolor

Son las que sufren en silencio. Mujeres que han perdido seres queridos, o que han visto a

sus familias desmoronarse por la pobreza y la explotación. Cargan con la tristeza de la

injusticia, pero también con la fortaleza de quienes siguen adelante a pesar de todo. Su

dolor no las paraliza, sino que las convierte en el sostén emocional de la lucha.

Las que Cuidan las Trincheras

Son las que sostienen la lucha desde la base, sin estar en la primera línea, indispensables.

Cocinan en los campamentos, ceban mate a los manifestantes, cuidan a los niños mientras

sus compañeras están en la ruta. Son el pilar silencioso que permite que la resistencia siga

en pie. Sin ellas, todo se desmoronaría. “Volvé la tarde, hacemos tortas fritas. Yo acá me

quedo hasta mañana”, me invita Laura después de almorzar en el campamento en

Andresito.

Las Menores

Son las jóvenes que comienzan a involucrarse en la causa, aquellas que aún están

aprendiendo, pero que ya sienten el llamado a reclamar por sus derechos. Son las que

observan, preguntan y poco a poco toman su lugar en la historia. Representan el futuro del

movimiento yerbatero y mantienen en su memoria el legado de las conquistas pasadas.

“Tenía 9 años cuando acompañé a mi mamá en la lucha por el INYM y hoy vuelvo a ver la

misma desesperación en los acampes”, cuenta Nely.

Las que Replican

Ellas que mantienen viva la historia, transmiten el mensaje a través de la palabra, la

escritura o las redes. Documentan, difunden, enseñan. Son las encargadas de que la lucha

no quede en el olvido y de que las próximas generaciones conozcan la verdad.

Comprometidas con una causa que no es suya pero sí de su comunidad, así como Nora,

Cristina o tantas otras que difunden las causas sociales que las movilizan. “Si dejamos de

compartir el reclamo de los yerbateros, ellos quedarán en el olvido”, explica Nora.

Que de la historia de los pueblos no se las borre

Se nos ha contado que la resistencia yerbatera fue protagonizada por hombres, dejando en

las sombras a las miles de mujeres que sostuvieron, impulsaron y enfrentaron el conflicto

con la misma o mayor intensidad. La invisibilización no es casual: es una estrategia del

poder para negar el papel fundamental de las mujeres en la transformación de la realidad.

Pero la historia no se borra, se escribe todos los días. Y hoy, en este tiempo de nuevas

luchas, se hace necesario nombrarlas, reconocerlas y reivindicarlas. Porque sin ellas, la

yerba mate no sería lo que es. Porque sin ellas, la resistencia no habría sido posible.

Porque son tantas, porque tienen nombres, porque sus voces deben resonar en cada

yerbal, en cada mate compartido, en cada memoria que se niega a olvidar.

Las Kaa-iary siguen aquí. Y esta vez, no podrán silenciarlas.