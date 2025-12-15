Las compras de los argentinos en el exterior treparon casi 300% en el año

Las compras de argentinos en el exterior a través del sistema courier siguen alcanzando cifras récord, con un aumento cercano al 300% en lo que va de 2025, totalizando pagos por US$694 millones, según estimaciones de la consultora Analytica. Este crecimiento refleja una tendencia sostenida en el uso de este servicio para importar productos, lo que ha marcado un auge en el comercio electrónico internacional en el país.

De acuerdo con el informe, el gasto en importaciones de particulares entre enero y octubre de este año fue un 292,1% mayor al mismo período de 2024. Este aumento muestra cómo el fenómeno del «puerta a puerta» se afianza como una alternativa cada vez más elegida por los consumidores argentinos, lo que refleja una mayor accesibilidad a productos internacionales.

En octubre de 2025, el sistema de envíos puerta a puerta registró un crecimiento del 289,9% en comparación con el mismo mes del año anterior, alcanzando operaciones por un total de US$92 millones. Desde Analytica destacaron que, a partir de julio, el ingreso de bienes por esta vía se estabilizó en torno a los US$100 millones mensuales, aunque la tendencia del e-commerce sugiere que aún no se ha alcanzado el máximo potencial de este mercado.

Además, las regulaciones sobre el servicio de courier también han experimentado cambios. A principios de 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció que el peso máximo por paquete o pieza postal es de 50 kilos. Esta medida facilita la compra de productos más pesados, lo que podría incentivar aún más las compras a través de este sistema.

El régimen de compras por courier tiene ciertas limitaciones y beneficios. Los envíos «puerta a puerta» y los «pequeños envíos» no pueden superar los 50 kilos y cada envío tiene un valor máximo de US$3.000. No existen límites en la cantidad de envíos, pero los «pequeños envíos» tienen un tope de tres unidades y cinco envíos anuales por persona. Además, las compras de hasta US$400 están exentas de derechos de importación y tasa de estadística, aunque se debe abonar el IVA correspondiente. (Filo.news)