Larga jornada para la Guardia eléctrica

Ardua la labor de las equipos de la Guardia de la CEyS durante la madrugada del domingo y el resto de día enfocados en reestablecer el servicio eléctrico y reacomodar postes caídos en la ciudad cabecera y en otras partes del Partido, por los daños provocados por el intenso temporal de la noche del sábado.

Una cuadrilla realizó las tareas correspondientes a levantar postes arrasados por el viento y la lluvia en la zona de Naón para poder dar nuevamente la electricidad a los vecinos de esa localidad en donde la tormenta dejó su huella. Ya sobre el anochecer del domingo, el servicio habia sido puesto en linea nuevamente casi en su totalidad, continuando los trabajos para para completar unos pocos afectados restantes en zona rural de Naón.

Por otra parte, la CEyS estuvo presente en el XXIII Congreso Nacional de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad (FACE), realizado en Córdoba los días 6 y 7 de noviembre.

Más de 60 empresas expositoras, conferencias de alto nivel y debates sobre inteligencia artificial, política energética, economía y cooperativismo marcaron un encuentro donde la innovación y la mirada humana fueron protagonistas.

En ese marco, el presidente de la CeyS Matías Losinno, brindó detalles de la

la experiencia de Telemedicina en Carlos María Naón, resaltandolo como “un ejemplo concreto de cómo la tecnología puede tender puentes y mejorar la vida en las comunidades rurales”.