Lanzan el álbum de figuritas más grande de la historia para el Mundial 2026

El Mundial 2026 marcará un quiebre en la historia de las figuritas de fútbol. Con el debut del formato de 48 selecciones, la histórica marca Panini decidió ir a fondo y presentar un álbum que rompe todos sus récords previos: 112 páginas, 980 figuritas y sobres que ahora incluirán siete láminas en lugar de cinco.

La compañía italiana, dueña de la tradición mundialista desde México 70, aprovechó el cambio de escala del torneo para lanzar su edición más ambiciosa y voluminosa.

Un salto que acompaña el nuevo Mundial

La expansión del Mundial a 48 equipos incrementa la cantidad de partidos, y en consecuencia, el número de jugadores que formarán parte del torneo.

La empresa italiana tomó esto como una oportunidad para rediseñar por completo su propuesta editorial. De esta manera, el álbum 2026 se convierte en el más grande que la marca haya producido, dejando atrás el formato de Qatar 2022, que tenía “apenas” 80 páginas.

La versión 2026 suma espacio para planteles más amplios, escudos, brillantes, estadios, series especiales y piezas coleccionables adicionales que su marca emblema viene incorporando en ediciones recientes. Todo esto empuja el total a las casi mil figuritas, una cifra inédita en su catálogo mundialista.

Sobres más generosos para una colección más extensa

Una de las modificaciones más comentadas es la decisión de incluir siete figuritas por sobre. Es un movimiento que busca equilibrar la mayor cantidad de láminas con la necesidad de que completar el álbum no se vuelva un proceso interminable.

Históricamente, utilizaban sobres de cinco unidades, por lo que este ajuste ez un cambio trascendente en su estrategia.

Para coleccionistas, kiosqueros y revendedores, el nuevo formato también traerá repercusiones en la metodología de compra, el precio final y el intercambio entre fanáticos. Con casi mil figuritas por reunir, la comunidad espera un Mundial donde la búsqueda de las repetidas y el clásico “¿tenés esta?” recuperen un protagonismo especial.

Un objeto de culto en potencia

El Mundial 2026 (dividido en sedes de Estados Unidos, México y Canadá) será el más grande de la historia y la marca de figuritas decidió hacer las modificaciones pertinentes para que su álbum esté a la altura del acontecimiento.

Tampoco descartan ediciones especiales, tapas alternativas y versiones premium destinadas al mercado de coleccionistas exigentes.

Con mezcla de nostalgia, rito social y espíritu competitivo, el álbum quiere volver a instalarse como un fenómeno mundial y cultural previo a cada Copa del Mundo. Y esta vez, apuestan fuerte al buscar convertirse en la edición más grande, pesada y codiciada que hayan publicado hasta el presente. (InfoCielo)