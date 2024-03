La UP presentó a las talleristas responsables de sus cursos 2024

En la mañana de hoy, en la sede de la Universidad Popular, la directora de Educación de la Municipalidad de Nueve de Julio, Marisa Poratti, junto a las responsables de los distintos talleres que se dictarán en este ámbito, ofrecieron una rueda de prensa para adelantar detalles de las actividades a desarrollar en el presente año.

“Queríamos presentar a todo el equipo que va a desarrollar las actividades de la Universidad Popular a lo largo de este calendario, las que se cumplirán de manera gratuita y en la sede de Robbio 322; con inscripción abierta desde el lunes 11 de marzo, de 8 a 13 hs., extendiéndose hasta el 27 del mismo mes”, señaló Poratti, confirmando que las clases comenzarán el 5 de abril.

En el mismo sentido, destacó que si bien la UP se enmarca en la educación no formal, la misma “permite tener una flexibilidad importante y entregar herramientas muy importantes para una mejor inserción laboral”.

En tanto, Jésica Grand, responsable del Espacio Emprendedor, destacó que el mismo “tiene por objetivo potenciar a los emprendedores locales, entregándole sugerencias para poder iniciar este rubro tan importante para los tiempos que estamos viviendo”.

Por su parte, Melina Chela, Cdora. Pública que estará a cargo del curso de herramientas contables, administrativas e impositivas, indicó que la capacitación “traza una introducción a la contabilidad, orientado a quienes trabajan en la parte administrativa de empresas o emprendedores que deseen emprolijar sus números”.

Luego, Marita Torres, a cargo del Taller de Manejo de Máquinas de Coser y Moldería Inicial, invitó a las interesadas en sumarse a ambas capacitaciones, de interesante salida laboral; en tanto que Linda Pérez, que se incorpora a la UP con el Taller de Mantenimiento de Espacios Verdes con Criterios Sustentables, adelantó que se apunta a la capacitación en mantenimiento de espacios públicos y privados, “tanto a nivel personal como para desempeñar una profesión”.

Por su parte, Mariel Amestoy, responsable del Taller de Diseño y Reciclado Textil agradeció la confianza depositada por la UP para llevar adelante esta capacitación; mientras que Silvia Galvani, a cargo del Taller de Pintura, adelantó que se apunta a la creatividad desde distintas técnicas y finalmente María Teresa, invitó a interesadas en sumarse al Taller de Cestería Ecológica y Textil.