La Suprema Corte también le dió la espalda a la Jueza Valinoti

El pasado 2 de octubre, el máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa de María Florencia Valinoti, en relación a la causa 131869 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV, por la cual ya fue juzgada y condenada a la pena de un año y medio de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo, es decir 3 (tres) años, para ejercer cargos públicos, por haber sido encontrada culpable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de instrumento público.

Si bien esa condena data de mediados del 2023, hasta la fecha Valinoti sigue en el cargo de Jueza de Faltas de 9 de Julio amparandose en recursos legales que ya, en un continuado de rechazos, no hacen más que dilatar lo inevitable. También se ha negado a renunciar a ese mismo cargo, para el cual la Justicia ya le ha declarado la imposibilidad de ejercerlo, convirtiéndose así en un problema y una carga para la gestión actual.

