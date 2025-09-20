La sorprendente vida de Jorge Rumi como guardaparque

Acostumbrado a los micrófonos, ya que conduce en Supernova ‘Rock and food’ todos los jueves de 20 a 22 hs. y como tal inquieto interesado también en el blues y el jazz, Rumi contó -pero no le alcanzó el tiempo- parte de su vida como guardaparques en el Parque Nacional Lanín, seccional Epulafquen. De su frustrada experiencia como estudiante de veterinaria que duró tres años y su posterior práctica como vendedor de ropa en la casa Perramus en Buenos Aires tomó conocimientos válidos para destacarse en la preselección del curso para Guardaparques Nacionales que descubrió al azar en una revista. “De dos mil postulantes, quedamos veinte” dice Rumi.

Estudió en la Isla Victoria, en el lago Nahuel Huapi. Era la primera escuela de Guardaparques. Allí tuvo grandes profesores, reconoce y había una estación de cría de animales salvajes en peligro de extinción, financiada con fondos de las Naciones Unidas y la Fundación Bariloche, y también tenía un convenio con Parques Nacionales. Elogia al profesor Contreras, “que era master de ecología” cuando en esos años nadie hablaba de ecología.

Recibido de guardaparques nacional, con el nombramiento que efectuaba el presidente de la nación -a mí me nombró Lanusse”- aclara “y al día siguiente me casé”. “Mi mujer, -Guadalupe Gaig- que era absolutamente citadina, fue una gran compañera, porque no son lugares muy fáciles para convivir, estábamos totalmente aislados en plena cordillera, rodeados de bosques y lagos; era muy lindo, pero era una vida dura.

Rumi cuenta con lujo de detalles su aprendizaje permanente, desde andar a caballo, manejar barcos, lanchas, y comprar provisiones para un mes o más con volúmenes que llaman la atención. “Conocí gente interesante y maravillosa” dice en ese contacto absoluto con la naturaleza que trae desde niño en una pasión inculcada, casi sin notarlo, por su padre.

Los invitamos a escuchar la nota completa, en un recorrido lleno de anécdotas y anticipamos que no se pueden perder la segunda parte que difundiremos los próximos días descubriendo más secretos de una profesión apasionante y un entrevistado fiel a esa profesión.