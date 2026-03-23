La ruta 5 sumó otra muerte

La Ruta 5 aumentó su nivel de peligrosidad con un nuevo incidente fatal en las primeras horas de este domingo, sumando una víctima más a las estadísticas de siniestralidad vial en la provincia de Buenos Aires. El trágico suceso ocurrió alrededor de las 02:30 de la madrugada a la altura del kilómetro 157, en el partido de Chivilcoy, e involucró a un automóvil particular y un transporte de carga.

Según los informes preliminares de la Policía Vial, el impacto se produjo cuando un automóvil Honda Fit, que circulaba en sentido Suipacha-Chivilcoy, colisionó de manera lateral con un camión Mercedes Benz Axor perteneciente a la empresa de logística Vía Cargo. conducido por Gustavo Toledo, con domicilio en Posadas, Misiones, quien resultó sin lesiones de gravedad. Como consecuencia de la violencia del choque, el conductor del auto, Adriano Fabbricotti, un médico de 36 años radicado en la ciudad de Bariloche, falleció instantáneamente.

El operativo de emergencia contó con la intervención de dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal de salud y efectivos de la Policía Vial II de Chivilcoy, quienes trabajaron durante varias horas para asistir en la zona y realizar las pericias correspondientes. El tránsito en ese tramo de la ruta se vio afectado y fue asistido por las autoridades hasta que los vehículos siniestrados pudieron ser removidos de la calzada y las banquinas.

La causa fue caratulada como «homicidio culposo» y se encuentra bajo la investigación de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 del Departamento Judicial de Mercedes. Este nuevo episodio reabre el debate sobre la seguridad en la Ruta 5, una traza caracterizada por su intenso flujo de camiones y por haber registrado múltiples siniestros graves en lo que va del año, lo que mantiene en alerta a las comunidades de la región que reclaman mejoras en la infraestructura vial.