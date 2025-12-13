La provincia de Buenos Aires registra su peor segundo trimestre laboral desde 2022

Durante el segundo trimestre de 2025, la provincia de Buenos Aires experimentó un notable retroceso en los principales indicadores laborales.

Según el informe trimestral “Brechas laborales y de ingresos”, elaborado por la Unidad de Género y Economía (UGE) del ministerio de Economía provincial, la tasa de actividad cayó 1,3 puntos y el empleo se redujo en 1,5 puntos. Con una desocupación que alcanzó el 9,4%, el informe marca la cifra más alta para un segundo trimestre desde 2022

Laura Lombardía, directora de la UGE, destacó que la matriz productiva de la provincia y su mercado interno son factores que la hacen especialmente vulnerable a las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei. Además, explicó que las medidas recesivas han profundizado la pérdida de puestos de trabajo, principalmente en el empleo registrado, afectando a sectores clave de la economía bonaerense.

El desempleo juvenil y la informalidad afectan más a mujeres y jóvenes

Si bien tanto varones como mujeres sufrieron las consecuencias de la crisis laboral, el impacto fue más profundo en los jóvenes.

Entre los varones jóvenes, las caídas en la actividad y el empleo fueron de 2,1 puntos, lo que generó un aumento de la desocupación. En las mujeres jóvenes, las caídas fueron menores, pero se observó una retirada incipiente del mercado laboral y un aumento de la subocupación.

El informe también subraya el crecimiento de la informalidad, que alcanzó al 44,5% de los trabajadores bonaerenses en el segundo trimestre, con una mayor afectación en las mujeres, que registraron un 38,9% de informalidad frente al 37% de los varones.

Otro dato relevante es la persistente brecha salarial de género, que en este período se ubicó en un 29,5% a favor de los varones. Las mujeres, además, siguen sobrerrepresentadas en los lugares de salarios más bajos, con casi 7 de cada 10 personas en el grupo de menores ingresos siendo mujeres.

El informe también refleja cómo la carga de los cuidados sigue recayendo principalmente sobre las mujeres, lo que limita su inserción en el mercado laboral de calidad.

Las desigualdades estructurales profundizan la brecha de género en el acceso al empleo y en los ingresos, con impactos especialmente graves para las mujeres adultas y jóvenes. (Infocielo)