La Provincia compró 500 mil dosis y comienza a vacunar para prevenir el dengue grave

Desde el Gobierno bonaerense advirtieron que será una temporada epidémica con mayor cantidad de casos graves por la circulación de varios serotipos en simultáneo.

El Gobierno bonaerense comenzará a vacunar contra el dengue a personas con riesgo de desarrollar síntomas graves, y lanzó una fuerte campaña para eliminar el mosquito transmisor ante lo que será una temporada epidémica récord, al tiempo que realizará un exhaustivo monitoreo de los casos, incrementará la producción de repelentes y distribuirá otros insumos como larvicidas.

En conferencia de prensa, el gobernador Axel Kicillof junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, informaron que la Provincia compró 500 mil dosis de la inmunización al laboratorio Takeda y que la campaña de vacunación, que comenzará en octubre, estará destinada a aquellas personas que desarrollaron la enfermedad durante la temporada 2023-2024, que tienen entre 15 y 59 años y residencia en el AMBA. Una población priorizada de 80 mil personas.

No obstante, Kreplak admitió que hubo un “subregistro”, por lo que a través de la app Mi Salud Digital se habilitará una inscripción para quienes cumplan con los criterios mencionados y no reciban la convocatoria a vacunarse, por ejemplo, habitantes del interior bonaerense, donde también hubo municipios en brote; o quienes cursaron la enfermedad, pero no fueron registrados en los sistemas de información de la provincia.

Cabe señalar que la temporada pasada hubo más de 110 mil casos de la enfermedad y un total de 56 comunas en brote, es decir, con circulación autóctona. Asimismo, hubo 101 fallecidos, lo que implicó un crecimiento del 1000% en las defunciones, un dato clave para el desarrollo de la estrategia sanitaria.

Además, se anunció que el IOMA cubrirá el 30% del valor de la vacuna para todas las personas afiliadas que no sean parte de la población priorizada a la que está destinado el suero. A partir de octubre, podrán concurrir sin turno previo ni orden médica a cualquier farmacia de la red.

Kreplak explicó que este año habrá mayor riesgo de dengue grave por la circulación de varios serotipos en simultáneo. Hasta ahora, en territorio bonaerense solo se habían reportado casos de DEN-1 y DEN-2, pero en la región ya circulan además el DEN-3 y DEN-4.

“Esta no solo puede ser una epidemia de mucha cantidad de casos, sino que además revista casos de mayor gravedad que las anteriores”, advirtió Kreplak.

Cabe mencionar que la circulación simultánea de más de un serotipo pone en riesgo aún más la salud de la población. Es que la infección por un serotipo, seguida por otra infección con un serotipo diferente aumenta el riesgo de una persona de padecer dengue grave, lo que puede ser mortal.

Por ese motivo, la campaña de vacunación de la provincia estará destinada a personas que ya tuvieron el virus. En ese sentido, el ministro explicó que la vacuna es “totalmente segura”, cuya aplicación de dos dosis alcanzó una reducción del 84% de las hospitalizaciones y una disminución del 61% los casos de dengue sintomático, según la información difundida por el propio laboratorio Takeda.

Además, la Provincia distribuirá test de diagnóstico y sumará tecnologías para conocer el detalle de cada serotipo, al tiempo que realizará un exhaustivo monitoreo de los casos.

Otras medidas

En el marco de la campaña “Tapá, Lavá, Tirá, Girá”, para evitar los criaderos del mosquito Aedes aegypti y garantizar que la prevención sea todo el año, la Provincia informó que en lo que va de 2024 se realizaron más de 5.000 operativos territoriales de prevención con 2.382 promotores que visitaron 180.000 casas.

A esto se suma la compra de larvicidas (más la adecuación del laboratorio público provincial para comenzar la producción pública en 2025); la producción pública, continua y sostenida de repelentes (más adquisición de equipamiento que permitirá duplicar la producción diaria); la adquisición de insumos para diagnóstico; y la compra de mochilas para la aplicación fumigación.

No obstante, el ministro aclaró que fumigación sirve para exterminar entre el 50% y el 60% de los mosquitos volando, por lo que no reemplaza el descacharrado, que apunta a eliminar las larvas, por lo que esa estrategia se desarrollará en casos específicos.

Nuevos comportamientos epidémicos

El ministro de Salud bonaerense explicó que cambió el comportamiento epidémico del dengue en el país y que ahora se espera una intensa circulación del virus todos los años. Es decir, ya no tiene un comportamiento cíciclo, cada cuatro años, como se daba anteriormente.

“Desde el año pasado observamos la persistencia de la circulación del virus durante todo el invierno en el norte del país”, señaló el ministro sobre esos cambios.

Cabe recordar que en 2016 se registraron unos 3.000 casos de dengue en la provincia; en la temporada 2020 hubo unos 6000 casos; en la de 2023 unos 9.900 y en la que terminó ahora, más de 110.000, lo que constituyó además un fuerte salto en la escala.

“Se prevé la posibilidad de que para la próxima temporada haya una circulación similar a la anterior, pero se agrega la preocupación de otros serotipos de dengue y, además, en la región americana ya hay más casos que en otras temporadas”, advirtió Kreplak.

En ese sentido, lamentó que el Gobierno nacional no esté desarrollando la estrategia adecuada con una fuerte campaña de erradicación del mosquito en las regiones del norte del país. “La inacción es absoluta y pasmosa”, cuestionó. “Llegar de forma inoportuna en salud es lo mismo que no llegar”. (DIB)