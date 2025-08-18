El Editorial del Lobo

La palabra como poder. La verdad como compromiso.

Cada lunes, El Lobo sale a la calle. Camina entre vecinos. Escucha, pregunta, observa y cuenta. Sin filtro, sin maquillaje. Porque creemos que contar lo que pasa —y contarlo bien— no es solo informar: es un acto de responsabilidad, una forma de estar presentes, de construir ciudadanía.

Vivimos en una ciudad donde todos nos conocemos. Donde los relatos circulan tan rápido como los hechos. Y donde la palabra —cuando se usa con honestidad y precisión— tiene un poder más disruptivo que cualquier presupuesto o aparato político. Ese es el poder blando: el de la narrativa, el del sentido, el del relato que da contexto y profundidad a lo que sucede.

Por eso, contar la verdad no es una opción para nosotros: es una necesidad. Una verdad histórica, objetiva, que respete los hechos y no se doblegue ante intereses partidarios, económicos o personales. En tiempos de relatos impuestos y discursos vacíos, elegir el camino de la verdad es un acto casi revolucionario. Y ahí estamos.

Desde SUPERNOVA FM 97.9 y el diario digital Extra, sostenemos un periodismo plural, abierto y sin favoritismos. Nuestra única bandera es la del compromiso con la comunidad. Por eso, por nuestros micrófonos y páginas han pasado dirigentes de todas las fuerzas políticas y representantes de distintas miradas.

La intendenta María José Gentile (PRO) se acercó a la radio y dejó una definición clara: _“La gestión se construye todos los días, pero con diálogo sincero, no con marketing. Y para eso, los medios también tienen un rol clave”._

María Elena “Male” Defunchio (Senadora provincial) planteó una preocupación concreta: _“El principal desafío hoy es reconstruir la confianza en la política. Y eso empieza escuchando, incluso a quienes no piensan como uno”._

Horacio Delgado (Ex diputado provincial) apeló a la memoria colectiva: “No se puede mirar hacia adelante sin entender de dónde venimos. La historia local tiene heridas que aún no cerramos, y el periodismo tiene el deber de no olvidarlas”.

Desde el espacio Nuevos Aires, Leny Luberriaga fue directa: _“La política tiene que salir del discurso vacío y volver al territorio. No se transforma una ciudad desde un escritorio”._

También participaron Agustín Díaz y Cristina Labriola, sumando a ese mismo espíritu de renovación, cercanía y escucha activa.

Desde La Libertad Avanza, Sol Ormaechea y Luis Moos ofrecieron su mirada crítica y desafiante. “ _Hay que cambiar la forma en la que se gobierna, pero también la forma en la que se escucha”_ , dijo Ormaechea. Moos remarcó: _“El poder debe ser devuelto al vecino, porque la política sin calle, sin barrio y sin realidad, se convierte en ficción”._

Desde la Unión Vecinal, Rosana Asencio aportó una visión firme desde lo cotidiano: “ _Hay necesidades básicas que siguen sin resolverse, y eso no puede normalizarse. Escuchar al vecino es más que un eslogan: es una obligación”._

Cada una de esas voces tiene valor. No porque pensemos igual, sino porque creemos en el valor de escuchar, de preguntar y de dejar registro. Porque cuando los relatos se enfrentan con respeto, crece la democracia.

El Lobo de los Lunes no busca agradar ni incomodar. Busca decir. Busca reflejar lo que pasa. Y hacerlo con claridad, respeto y compromiso con quienes del otro lado escuchan, leen y piensan. Seguimos abriendo este espacio. Para quien tenga algo para decir, pero sobre todo para quien esté dispuesto a hacerlo con verdad, con respeto y con sustento en los hechos.

Porque la palabra también es poder. Y porque en un pueblo donde todos nos conocemos, ese poder —cuando se usa bien— puede ser más transformador que cualquier otro. Seguiremos, como cada lunes, dejando que El Lobo salga a caminar las calles con ustedes.

Y contaremos lo que sucede. Una palabra a la vez. Una verdad a la vez.

EL LOBO