La Orquesta «9 de Julio» aniversario con uSinfonía de Alondra

Nueve años celebra la Orquesta “9 de Julio” con un concierto sensorial en homenaje a la artista plástica local Graciela Gómez Sala («Alondra») este sábado 27 y domingo 28 en el salón Blanco del palacio municipal.

Bajo la dirección de Cristian Luzza, el espectáculo rompe con el formato de concierto tradicional. El público disfrutará de un recorrido experiencial por la vida y obra de «Alondra» mientras la orquesta interpreta un repertorio especialmente seleccionado. Los asistentes podrán caminar, descubrir y volver a empezar el recorrido, interactuando con las obras y con la artista en diferentes momentos de su vida.