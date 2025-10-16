La Niña: Trabajos en caminos y control de cargas

En el marco de la dramática crisis hídrica que atraviesa el Partido de 9 de Julio, «Nano» Alvarez, Delegado de la localidad de La Niña, estuvo en «Agro 9 Radio» explicando los trabajos que se están realizando en los caminos alrededor del pueblo, los accesos y el control sobre el tránsito pesado para poder sobrellevar esta situación y evitar que la localidad, eventualmente, quede aislada.