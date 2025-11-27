La Niña respira: venció 2-0 a El Fortín

En el postergado de la sexta fecha, ayer por la noche, La Niña consiguió una valiosa victoria ante El Fortín por 2-0 en la cancha de Once Tigres.

Los goles fueron de Matías González y Marcos Baloriani. Es la segunda victoria en el campeonato y le sirve para escalar hasta la séptima posición, pero sobre todo para recuperarse anímicamente ya que venía de dos goleadas ante French y Naón.

La octava fecha se jugará de la siguiente manera:

VIERNES 28

PRIMERA A 8VA FECHA

21.00 hs. Once Tigres – French

SABADO 29

PRIMERA A 8VA FECHA

18.00 hs: Patricios – San Agustín

ASCENSO 13ERA FECHA

17.00 hs: Def. de la Boca – Def. de Sarmiento

17.00 hs: 18 de Octubre – 12 de Octubre

DOMINGO 30

PRIMERA A 8VA FECHA

17.00 hs: Ag. Alvarez – Naón.

17.00 hs: La Niña – San Martín.

17.00 hs: 9 de Julio – Quiroga.

18.00 hs: Libertad – El Fortín.

ASCENSO 13ERA FECHA

17.30 Dudignac – Compañía.