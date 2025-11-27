La Niña respira: venció 2-0 a El Fortín

En el postergado de la sexta fecha, ayer por la noche, La Niña consiguió una valiosa victoria ante El Fortín por 2-0 en la cancha de Once Tigres.
Los goles fueron de Matías González y Marcos Baloriani. Es la segunda victoria en el campeonato y le sirve para escalar hasta la séptima posición, pero sobre todo para recuperarse anímicamente ya que venía de dos goleadas ante French y Naón.
La octava fecha se jugará de la siguiente manera:
VIERNES 28
PRIMERA A 8VA FECHA
21.00 hs. Once Tigres – French
SABADO 29
PRIMERA A 8VA FECHA
18.00 hs: Patricios – San Agustín
ASCENSO 13ERA FECHA
17.00 hs: Def. de la Boca – Def. de Sarmiento
17.00 hs: 18 de Octubre – 12 de Octubre
DOMINGO 30
PRIMERA A 8VA FECHA
17.00 hs: Ag. Alvarez – Naón.
17.00 hs: La Niña – San Martín.
17.00 hs: 9 de Julio – Quiroga.
18.00 hs: Libertad – El Fortín.
ASCENSO 13ERA FECHA
17.30 Dudignac – Compañía.