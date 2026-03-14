La Niña campeón del Senior 



El martes por la noche, en el estadio Ramón N. Poratti del Club Atlético 9 de Julio, La Niña derrotó a Imagine de Bragado por 3 a 1 -empezó abajo en el marcador- y se quedó con la tercera edición de la Copa de Campeones del Senior (+40).

Lisandro Gopar y Juan Pablo Bonfiglio, campeones con el Tricolor, estuvieron presentes en “Supernova Deportivo” (Supernova 97.9) y dieron su testimonio acerca de la final, el presente del fútbol senior, las diferencias en el reglamento con respecto al fútbol de primera y la política de juego del equipo que los condujo hacia el triunfo.