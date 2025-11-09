La Ministra y la ruralidad

Por Carlos Graziolo

La Ministra de Seguridad se reunió este sábado con productores agropecuarios en las instalaciones de la Sociedad Rural de 9 de Julio. La funcionaria se privó de lanzar alguna crítica al gobierno de la provincia de Buenos Aires, aunque el escenario era propicio: platea amiga, aplausos reiterados, nada que impidiera que toda saliera bien y salió bien. Claro que hubo una excepción y fue la crítica para la Autoridad del Agua de la provincia: “Tendré reunión con la autoridad del agua” dijo y agregó “para que este firme en las decisiones que tiene que tomar”.

Los productores escucharon lo que querían oír porque el gobierno nacional ya había anunciado esta semana el envío de recursos. “Esto es un desorden, lo tiene que ordenar la provincia de Buenos Aires, como no lo está haciendo, no sabemos quién se hace cargo”, había declarado la ministra y futura senadora nacional el pasado miércoles, en una conferencia de prensa.

“Poder entrar y salir; sacar la producción; que las familias puedan estar tranquilas en sus campos y en sus pueblos, que la circulación sea posible” fueron algunas de sus primeras palabras antes de las quejas y desahogos de la ruralidad de la zona.

“No puede ser que tengamos lugares a los que no podamos acceder; que no podamos empezar a trabajar” y empezó a mensurar medidas: “en el corto plazo, el primer objetivo es arreglar caminos, que no haya familias ni pueblos aislados y que pueda salir la producción. Hoy tenemos lugares donde eso no sucede”.

Cada una de sus intervenciones tenían la rúbrica de los aplausos de complacencia del nutrido auditorio. Especificó la cuestión de los caminos limítrofes, entre dos partidos cuando nadie lo soluciona”.

Al referirse al mediano plazo indicó: “trabajar sobre el nodo de Bragado, obra con licitación abierta” y anticipó la inmediata llegada de 2 dragas; 3 retroexcavadoras, balsas de apoyo y equipos terrestres”. Hubo otros anuncios que se detallan más adelante.

El expositor por Saladillo se preguntó “¿Qué pasa si no se cumple el anhelado Plan Maestro del Salado que es la base de todo? ¿Qué va a ocurrir? Y levantó el fervor del auditorio cuando trató de coimeros a los funcionarios que además tienen falta de decisión y son ineptos”. Difícil definir a que categoría se refería.

La ministra de Seguridad también enumeró otras cuestiones: “primero llovió como nunca, el doble de lo estadístico y es un fenómeno que se viene repitiendo; segundo hay un problema estructural con los caminos rurales que fueron pensados hace más de 100 años cuando la gente se trasladaba en sulkys, chatas, etc.; hoy la producción sigue saliendo por los mismos caminos de hace 100 años y que fueron perdiendo altura; y tercero el problema del Plan Maestro del Salado inconcluso, que volvió a ser retomado, tendrá un año para concluir el tramo 4; pero hay que construir consensos para este tipo de soluciones”.

Muchos de los que expusieron sus problemas dejaron en claro que el agua fluye mal: porque a determinado lugar, por no decir todos entra mucha más de la que sale.

El Comité de Emergencia que empezará a funcionar desde el próximo lunes en 9 de Julio y estará integrado por los municipios de Carlos Casares, General Viamonte, Bragado, Lincoln y el anfitrión. Al hacer el anunció la ministra invitó a los representantes de los sectores agropecuarios para que participen y allí recibió aplausos nuevamente. Además de volver a repasar la maquinaria que llegará casi en forma inmediata anticipó la llegada de 2 Unimog del Ejército para eventuales evacuaciones, un batallón de ingenieros de las FFAA y recomendó que “El Comité (de Emergencia) tiene que coordinar bien para no superponer tareas y conoceremos el lunes cuanta es la maquinaria que llegue desde Vialidad Provincial.

Para Bullrich “la prioridad es que no haya familias aisladas, que se pueda sacar la producción y que pueda empezar la siembra y la recolección de la leche” pero también pidió “paciencia porque algunos tendrán las máquinas más rápido que otros”.

Otros Datos

– El Estado Nacional brindará una ayuda de 1.900 millones de pesos con un análisis objetivo según el nivel de anegamiento de cada zona y será proporcional y destinado a gasoil, adquisición de caños, piedra, etc.

– El Banco de la Nación Argentina abrió una línea especial de crédito de emergencia y en Nov-Dic se postergan los vencimientos para que cada uno pueda planificar mejor.

– La segunda etapa de la emergencia que declaró la provincia de Buenos Aires será homologada por la Nación.

– Remarcó su crítica a la Autoridad del Agua “no vemos a la AdA con un cambio para ser una autoridad con peso y capacidad de decisión administrativa.

– Pero también reclamó ¡Ayuden! Para que no se tiren el agua unos a otros.

– Estará funcionando el teléfono 134 para que se envíen denuncias de situaciones irregulares.

El final fue un discurso de neto corte político donde transitó por el superávit fiscal para eliminar la inflación; la baja de impuestos; la modificación del sistema impositivo (“Terminar con los impuestos distorsivos, eliminar Ingresos Brutos”); la reforma laboral; un nuevo Código Penal y “no queremos más tasas que terminen siendo gastos corrientes de los municipios” y allí la platea explotó de euforia y aplausos.

Hubo también un tiempo para las selfies y los saludos.