La Libertad Avanza local presentó su lista de candidatos

La fria tarde noche del sábado no impidió que el ala local de La Libertad Avanza presentara en sociedad a sus candidatos a concejales y consejeros escolares. El evento tuvo lugar en el local partidario bautizado justamente, como “La casa de la Libertad” con un doble juego, casual o no, con el nombre de la calle en la que se encuentra, casi esquina La Rioja.

Unas 60 personas fueron parte del evento que contó con la presencia de Gonzálo Cabezas, candidato a primer senador por la Cuarta Sección, que no sin cierta emoción recordó parte de su infancia en 9 de Julio y dejó conceptos de cara a su eventual gestión. Hizo hincapié en las soluciones hídricas definitivas, la seguridad y la reforma del Estado provincial.

Cabezas estuvo flanqueado por los concejales Luis Moos, Sol Ormaechea y Pablo Giacomino, con los candidatos de pie a sus espaldas. Cada uno de ellos tuvo su momento para dirigir unas palabras a los presentes. El concepto que atravesó cada uno de los discursos fue la transparencia real, el compromiso y la no resignación. Y el desafío de no bajar la guardia a través de la posibilidad de tener bancas que permitan modificar la vida de los vecinos.

Los candidatos a ediles son Héctor Carta, Vanesa Paladino, Pablo Giacomino,

Silvia Calcagno, Gonzalo Crespo, Mara Romina Fernández, Pablo Rusconi, Carolina Etcheverry y Carlos Alvarez. Mientras que los que aspiran a llegar al Consejo escolar son Norma Prait, Diego Van Bergen y Erica Cossu.

Y fueron las palabras de la concejal Sol Ormaechea que resonaron en el local, marcando el espíritu del grupo: “Tenemos un lema ‘Concejales, la Avanzada’. No es un slogan vacío, es un compromiso. Estamos poniendo el servicio público, el trabajo serio y el acompañamiento a los vecinos como eje de gestión”.