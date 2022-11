La ley del espejo

(Por Lic. Magdalena Maineri)

La vida está llena de encuentros y desencuentros con otras personas, que, en muchas ocasiones, generan sentimientos encontrados, tanto buenos como malos.

La ley del despejo, es descrita por Carl Jung, y es el resultado de lo que en psicología llamamos PROYECCIÓN. Este mecanismo, se basa en algo tan simple como atribuir a los otros algo en lo que en realidad, es nuestro. Dependiendo del caso, podemos proyectar hacia los otros en positivo, o bien en negativo.

El mecanismo de protección se lleva a cabo de manera inconsciente; no es algo que podemos controlar.

Todo lo que me molesta, irrita, enoja o quiero cambiar del otro, está dentro de mí.

Todo lo que el otro critica, juzga y combate en mí, si no me molesta, le pertenece a él.

Todo lo que el otro critica, juzga y combate en mí, si me molesta, lo tengo reprimido y debo trabajar en ello.

Todo lo que me gusta del otro, amo en él, también está en mí. Reconozco mis virtudes en otros.

Te propongo pensar, leer, ver y darte cuenta qué estamos viendo en los demás, qué están viendo en mí y que puedo hacer yo para cambiar eso.

¿Por qué proyectamos en los otros? Uno de sus objetivos es protegernos. Siguiendo esta línea, podemos pensar que la proyección negativa es un mecanismo de defensa para evitar reconocer o aceptar en nosotros aquello que puede provocarnos dolor, tristeza, enojo, etc.

Al ser inconsciente, puede que sea la causa por la que hasta el momento no te hayas dado cuenta de las veces que has puesto en los demás reacciones, características o rasgos que no te gustan de vos mismo/a.

MP: 55.676

Ig: lic.magdamaineri

Cel: 221-3042930