La Isla montañosa de Córcega y Bonifacio

La localidad de Bonifacio está situada en el extremo sur de Córcega y podría decirse que es una de las ciudades más bellas de la isla por estar en un emplazamiento privilegiado, en lo alto de un promontorio rocoso de piedra calcárea blanca, esculpido por el viento. Vista desde el mar o desde algún otro punto, sorprende por la situación de la ville haute (parte alta de la ciudad), con sus casas colocadas al borde del acantilado y por la belleza de su entorno. Frente a ella se encuentra el archipiélago de las islas Lavezzi, famosas por la riqueza de sus fondos marinos – paraíso de los amantes del buceo -, y al fondo la isla italiana de Cerdeña, lo que hace que el paisaje y las vistas panorámicas desde la ciudad sean aún más bellas. De ahí que Bonifacio sea una de las ciudades más visitadas de la isla de Córcega, que atrae todos los años a turistas del mundo entero que vienen a conocer este entorno natural excepcional.



Bonifacio es una ciudad fortaleza que ha sido sitiada y destruida en numerosas ocasiones. Por ello, su arquitectura ha estado marcada por la edificación de sucesivas fortificaciones: la fortificación pisana, la fortificación medieval o “genovesa” – se construyó una gran muralla con torres cuadradas – y la fortificación francesa, que es lo que vemos en la actualidad. La ciudad se divide en dos partes: la marina, con el puerto con los barcos pesqueros y deportivos, lleno de cafés y terrazas que invitan al placer, y dominado por la fortaleza, que marca la entrada a la ville haute – recuerda un poco a Saint-Tropez -. Que es la segunda parte, la ciudad vieja, con sus casas altas y sus callejuelas estrechas.

Bonifacio fue construida en el siglo IX por el marqués de Toscana, que le puso su nombre, Bonifacio II. Tras diversas luchas de siglos por controlar la ciudad, los genoveses se instalan en 1195, lo cual marca el principio del desarrollo de Bonifacio, gracias a la gran autonomía que le habían concedido los genoveses y, sobre todo, gracias a su posición estratégica en medio del Mediterráno. Se convirtió en uno de los principales polos militares y marítimos de Córcega.

Este desarrollo económico dio lugar a más ataques, y aunque la ciudad estaba bien protegida desde el punto de vista militar, no lo estaba para luchar contra la gran peste que diezma tres cuartos de la población en 1528. Lo que hizo que no aguantase el sitio de Dragut en 1533 que destruyó la fortificación medieval. Reconstruida por los franceses fue de los genoveses hasta 1768.

Si el entorno natural de Bonifacio es de una riqueza excepcional, su patrimonio histórico y monumental no se queda atrás. La ciudad nos ofrece un auténtico viaje al pasado y tesoros arquitectónicos muy bien conservados: desde el bastión de l’Etendard y las fortificaciones centenarias, hasta la ciudad medieval, la ville haute.

La Ville haute o ciudad vieja de Bonifacio se encuentra encaramada en un promontorio rocoso, un lugar privilegiado que reserva al visitante muchas sorpresas. Es un gran placer recorrer las callejuelas estrechas de este casco antiguo medieval, admirar las casas altas con sus inmensas escaleras en la entrada – que antiguamente eran escaleras móviles que servían para protegerse de los invasores -, los arbotantes que unen las casas entre sí – que en el pasado era una red canalones para recuperar el agua de la lluvia y conducirla a cisternas necesarias en caso de sitio -.

Muchos monumentos manifiestan el carácter defensivo de Bonifacio, como los dos kilómetros de fortificaciones y la Porte de Gênes, única entrada de Bonifacio hasta el siglo XIX, que poseía un puente levadizo con un sistema de contrapesos que se puede ver en la actualidad.

En cuanto a los otros monumentos y sitios importantes para conocer en esta ciudad, están

El Bastion de l’Etendard

Es un edificio fundamental en la defensa de la fortaleza, que servía para proteger la Porte de Gênes y dominar el puerto y las vías de acceso a la ciudad

– La iglesia Saint-Dominique Declarada Monumento histórico desde 1862, es una de las únicas iglesias corsas de estilo gótico y en poseer un campanario octogonal..

– El Palacio Publicu En este palacio se encuentran los tesoros de las iglesias de Bonifacio. Era el antiguo ayuntamiento.

– La iglesia Sainte-Marie-Majeure Es el edificio más antiguo de Bonifacio y fue declarada Monumento histórico en 1982. Fue construida por los pisanos a partir del siglo XII y destaca la torre de estilo románico-pisano que tiene una altura de 25 metros -la base es de estilo románico y los cuatro pisos superiores, de estilo gótico -. El interior tiene tres naves, cada una de las cuales tiene un altar en mármol polícromo del siglo XVII. En el exterior destaca una pequeña plaza cubierta por una arcada en donde se reunían los notables en la época genovesa para deliberar.– La calle Deux-Empereurs Se llama así porque en dos casas de esta calle se alojaron dos personalidades célebres: Carlos V, en 1541 y Napoleón Bonaparte, en 1793.

– La plaza del mercado y el Mirador Manichella En temporada alta deja de funcionar como tal, ya que hay demasiados turistas. Lo mejor es el mirador natural de la Manichella que ofrece vistas excepcionales de las Bocas de Bonifacio, del “Grain de Sable“ (enorme roca que se ha separado del acantilado, toda una curiosidad turística), del sendero Campo Romanello y de la isla de Cerdeña. El mirador se encuentra en una antigua torre medieval.

la Escalera del Rey de Aragón (L’Escalier du Roy d’Aragon) No se pierdan esta escalera insólita de 187 escalones que, según la leyenda, fue excavada en una noche por las tropas del Rey de Aragón en 1490. Descubrirán un paisaje y unas vistas que les dejarán maravillados.

– El Torrione El Torrione está situado en lo alto de la Escalera del Rey de Aragón, y se trata de un conjunto defensivo que formaba parte de las antiguas fortificaciones de la ciudad desde 1484. Fue destruido a principios del siglo XX y reconstruido en 1980.

– El Gouvernail y ses souterrains

El Gouvernail es el nombre que los pescadores de Bonifacio le dieron a la enorme roca que sobresale del acantilado a la que se llega a través de un túnel realizado en la Segunda Guerra Mundial que tiene 168 escalones y lleva a un blockhaus situado a 10 metros por encima del nivel del mar. Las vistas de la entrada al puerto de Bonifacio y de la isla de Cerdeña son impresionantes.

Cementerio marino Se trata de uno de los cementerios más bellos del Mediterráneo, y se encuentra situado en un acantilado (el Bosco) desde el que hay unas vistas panorámicas bellísimas de la ciudad y del faro de Pertusato que comenzó a funcionar en 1844. En él se encuentra la iglesia de St François que en otros tiempos encendía hogueras para guiar a los barcos por las Bocas de Bonifacio.

– Vistas panorámicas del Bosco

Desde este lugar hay una impresionante vista panorámica del estrecho Bouches de Bonifacio, desde el Capo di Feno hasta el cap Pertusato, incluyendo las islas Lavazzi y la isla de Cerdeña, que sólo está a 12 kilómetros.!

– Col de Saint-Roch

Está situado en el corazón de la ciudad de Bonifacio y conocido por su mirador natural que ofrece unas vistas panorámicas del mar, Cerdeña y los acantilados de la ciudad. Para llegar hay que seguir un circuito pedestre con senderos adoquinados y escaleras. En lo alto, además del mirador, hay una capilla.

Puerto de Bonifacio

Aunque la apariencia del puerto de Bonifacio es modesta, éste acoge numerosos navíos de diferentes tamaños: barcos pesqueros, yates, veleros…Desde allí, la vista imponente de la ciudadela sobre la marina es impresionante. Los visitantes pueden seguir el hermoso paseo peatonal que rodea el puerto, para después comer o cenar en una de las terrazas de los numerosos cafés.

