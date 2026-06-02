Massa mandó a su tropa a caminar la Cuarta

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, ordenó a su tropa intensificar la presencia en el territorio y acelerar las recorridas de cara a los próximos desafíos electorales. La orden tuvo un impacto inmediato en la Cuarta Sección Electoral, región clave del interior bonaerense donde el massismo busca consolidar liderazgos propios y definir quiénes encabezarán el armado en cada distrito. Bajo la coordinación del exministro de Transporte, Alexis Guerrera, el espacio político ha comenzado a delinear sus principales cartas en los municipios de la región. El objetivo principal es fortalecer la identidad del Frente Renovador dentro de la coalición opositora, mostrando candidatos con fuerte arraigo local y capacidad de gestión.

En 9 de Julio, los nombres de Sebastián «Chachi» Malis y de Esteban Naudin serían los elegidos para dirimir una eventual candidatura a la intendencia en el 2027. Mientras que en Junín, Valeria Arata vuelve a posicionarse como la principal referencia del espacio, manteniendo su protagonismo tras las últimas contiendas locales. En Chivilcoy, un territorio tradicionalmente complejo, el massismo apuesta por figuras como la ex concejal Constanza «Cotty» Alonso para encabezar la propuesta del sector.

La estrategia se replica en otras localidades de la sección. En distritos como General Villegas, se observa un despliegue renovado en torno a la figura de Sol Fernández, mientras que en Trenque Lauquen el espacio busca consolidarse detrás del liderazgo de Leticia Badino. Cada uno de estos movimientos responde a la premisa impuesta por Massa de «caminar la sección» y mantener un contacto directo con los sectores productivos y vecinales.

El mandato del exministro de Economía no solo busca medir el peso específico de sus dirigentes en el norte y oeste de la provincia, sino también enviar una señal de vitalidad interna hacia el resto de los socios políticos. Con esta reactivación territorial, el Frente Renovador intenta asegurar un rol protagónico en la discusión de las listas y en la configuración del mapa político bonaerense.