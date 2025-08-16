La Intendenta en Supernova

De manera sorpresiva y espontánea, y a pesar de la decisión del oficialismo comunicada hace pocos días de no dar notas a Supernova y a Extra Digital, María José Gentile estuvo en la radio hablando unos minutos en Tarde para Todo.

La charla paso varios temas donde la Intendenta pudo explicar como están trabajando, hasta el momento, con su equipo para llevarle solución a los vecinos y vecinas del partido. Hoy, su mayor preocupación, en la situación hídrica que se atraviesa lo que lleva a dejar de lado la campaña electoral.

«Desde lo personal y desde el trabajo en el equipo, no son momentos tranquilos pero si tenemos la tranquilidad mental que estamos haciendo lo que podemos y más»