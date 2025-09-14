La importancia de la Comisión de Asociados del Banco Credicoop Cooperativo Limitado para favorecer y asistir en el progreso de la ciudad y localidades del distrito

Las representantes de la Comisión de Asociados del Banco Credicoop Cooperativo Limitado, María Teresa Stornini y Margarita López, presidenta y vicepresidenta respectivamente de la misma en 9 de Julio, dialogaron en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) sobre los alcances de la actividad que desarrollan.

Las Comisiones de Asociados propician una estructura horizontal que amplía las bases de participación de los mismos porque sus integrantes colaboran con la gestión, administrativa en la supervisión y el seguimiento de las actividades institucionales y comerciales diarias del banco. “Ayudan a los Agentes comerciales a vender productos por ejemplo” dice una de las interlocutoras.

Las reuniones de la Comisión de Asociados son de carácter semanal, y allí también se debate sobre cuestiones que hacen a la realidad social y se decide el apoyo a ONG, instituciones varias o merenderos.