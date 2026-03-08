La IA y el fin de los trabajos iniciales

Por Javier Papalardo

Por estos días se repite una frase que empieza a dejar de sonar exagerada: más de la mitad de los empleos iniciales podrían desaparecer o transformarse radicalmente por la inteligencia artificial. No se trata de ciencia ficción ni de un futuro lejano. Es un proceso que ya comenzó y que avanza con una velocidad que muchas instituciones todavía no terminan de comprender.

Durante décadas, el primer empleo funcionó como una puerta de entrada al mundo laboral. Era el escalón donde se aprendían tareas básicas, se adquiría experiencia y se cometían errores a bajo costo. Oficinas administrativas, atención al cliente, análisis inicial de datos, soporte técnico, redacción simple, traducciones básicas, tareas contables preliminares: millones de jóvenes empezaban allí. Pero justamente esas tareas comparten una característica central: son repetitivas, estructuradas y basadas en reglas. Exactamente el tipo de trabajo que los sistemas de inteligencia artificial pueden realizar hoy con creciente eficiencia. Algunos ejemplos ya empiezan a verse con claridad.

En los call centers, por ejemplo, los asistentes virtuales pueden responder miles de consultas simultáneamente. Preguntas sobre facturación, seguimiento de envíos, turnos médicos o soporte técnico básico ya son resueltas por sistemas automatizados capaces de comprender lenguaje natural. Muchas empresas están reduciendo personal en las áreas de atención inicial porque la primera interacción con el cliente ya no la realiza una persona.



Algo similar ocurre con los analistas administrativos junior. Tareas como cargar datos, verificar planillas, ordenar documentos o generar reportes básicos pueden ser realizadas por sistemas que procesan información en segundos. En sectores como finanzas, seguros o logística, buena parte del trabajo inicial está migrando hacia plataformas automatizadas.

La redacción también está cambiando. Informes simples, resúmenes de documentos, descripciones de productos, correos formales o notas informativas básicas pueden generarse hoy mediante herramientas de inteligencia artificial. Muchas tareas que antes realizaban redactores principiantes o asistentes editoriales están siendo absorbidas por software especializado.

En el mundo de la programación ocurre algo parecido. Durante años, muchos desarrolladores comenzaron su carrera escribiendo código sencillo, corrigiendo errores menores o adaptando programas existentes. Hoy los sistemas de asistencia para programación pueden generar fragmentos completos de código, detectar fallos y proponer soluciones en segundos. Esto no elimina a los programadores, pero reduce la necesidad de perfiles muy iniciales. Incluso profesiones tradicionalmente consideradas seguras comienzan a ver cambios. En el ámbito legal, por ejemplo, la revisión preliminar de contratos o la búsqueda de jurisprudencia —tareas típicas de abogados junior— puede realizarse mediante herramientas que analizan miles de documentos en pocos minutos. En contabilidad, los sistemas automáticos ya clasifican facturas, detectan inconsistencias y generan reportes financieros básicos.

La consecuencia inmediata no es necesariamente un desempleo masivo, pero sí una transformación profunda del mercado laboral. El problema es estructural: si desaparecen o se reducen drásticamente los trabajos iniciales, ¿cómo se forma la próxima generación de profesionales?

Durante siglos, el conocimiento se transmitió mediante un proceso gradual: aprendiz, asistente, especialista. La inteligencia artificial amenaza con eliminar o comprimir ese primer tramo del aprendizaje laboral. Paradójicamente, mientras las empresas adoptan sistemas cada vez más sofisticados, también necesitan trabajadores con mayor criterio, creatividad y capacidad de resolución de problemas. Pero esas habilidades suelen desarrollarse justamente en los primeros años de experiencia profesional.

Esto plantea un desafío educativo enorme. Si las tareas básicas son realizadas por máquinas, la formación deberá orientarse desde el inicio a habilidades más complejas: pensamiento crítico, capacidad interdisciplinaria, adaptación tecnológica y comprensión profunda de los sistemas automatizados.Al mismo tiempo, surgirán nuevos roles. Toda tecnología que reemplaza funciones también crea otras. Ingenieros de datos, entrenadores de modelos de inteligencia artificial, auditores algorítmicos, especialistas en ética tecnológica o diseñadores de interacción humano-máquina son profesiones que hace apenas una década prácticamente no existían.La pregunta, entonces, no es si habrá trabajo, sino qué tipo de trabajo habrá y quién estará preparado para hacerlo.Los países que comprendan esta transición podrán adaptar sus sistemas educativos y productivos. Los que la ignoren corren el riesgo de enfrentar una generación de jóvenes altamente formados pero con pocas oportunidades de ingresar al mercado laboral.

La inteligencia artificial no solo está cambiando cómo trabajamos. Está redefiniendo cómo empezamos a trabajar. Y en ese cambio silencioso se juega buena parte del futuro económico de las próximas décadas.