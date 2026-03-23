La huerta terapeútica



Por Ing. Agr/Paisajista Florencia Céspedes

Por estos tiempos, el cerebro humano está siendo bombardeado por un boom informativo al que no estaba sometido hace unos años. Es que vivimos rodeados de tecnología en todas partes, “pegados” al celular, a las computadoras, descuidando nuestra salud mental y, en muchos casos, física también. Debemos recordar que todo esto tiene consecuencias: el exceso de dispositivos tecnológicos puede provocar cansancio mental, agobio y agotamiento.

Ante esto, la naturaleza puede ayudarnos. Estar inmerso en ella restaura los circuitos de atención, fomenta la creatividad para la resolución de problemas, reduce la irritabilidad y favorece una mejor regulación de las emociones. Podemos ejercitar la mente y buscar paz a través del jardín (flores y plantas ornamentales) o producir alimentos haciendo una huerta. Los vegetales y frutas de estación mejorarán nuestra calidad de vida.



En la planificación debemos arrancar por la elección de las especies y posterior preparación de la cama de siembra. Preparar la tierra para un huerto implica limpiar de malezas, airear el suelo a 20-30 cm de profundidad, desmenuzar terrones y enriquecer con materia orgánica (compost o estiércoles de caballo o gallina). Como consejo, sí se trabaja la tierra posterior a una lluvias es mucho mejor, debemos añadir compost para mejorar la nutrición, nivelar con rastrillo y evitar pisar la cama de siembra para no compactarla.

En abril, con la llegada del otoño, es ideal plantar hortalizas de hoja y raíz como acelga, lechuga, espinaca, zanahoria, remolacha, puerro y rabanitos. También es tiempo de sembrar coles (brócoli, repollo) y aromáticas como perejil y cilantro. En las próximas semanas iremos publicando mucha información para que logren una huerta productiva cuidando el medioambiente y la salud.