La gran familia judicial platense

Una reciente encuesta realizada por la Asociación Argentina de Abogados Penalistas (AAAP) reveló una preocupante y significativa estadística sobre el ámbito judicial platense: el 97,46% de los trabajadores del Poder Judicial de La Plata tiene al menos un familiar en el mismo sector. El relevamiento, que incluyó a 118 empleados del Departamento Judicial, confirma lo que desde hace tiempo se conoce de manera informal como «la gran familia judicial», un fenómeno que parece ser más profundo de lo que se imaginaba.

La sorpresa detrás de la cifra

El presidente de la AAAP, Lucas Bianco, comentó que, aunque existía la intuición de que los lazos familiares dentro del poder judicial platense eran fuertes, no esperaban una cifra tan alta. “Sabíamos que el resultado era esperado, porque es algo que se comenta de manera habitual. Pero lo que realmente nos sorprendió fue la magnitud del dato», aseguró.

La encuesta fue realizada durante el segundo semestre del año y tuvo como objetivo conocer la estructura laboral de los empleados judiciales de la ciudad. El cuestionario abordó principalmente dos aspectos: por un lado, si los encuestados trabajaban en calidad de meritorios (sin relación laboral formal) o contratados, y por otro, si tenían familiares empleados en el mismo Poder Judicial.

Resultados reveladores

De las 118 personas entrevistadas, 115 confirmaron que al menos un familiar trabaja en el Poder Judicial, mientras que 3 optaron por no responder. No se registraron respuestas negativas. La alta concentración de vínculos familiares dentro de la institución destaca un patrón claro de ingreso relacionado con lazos sanguíneos.

Bianco explicó que, aunque la muestra no pudo ser complementada con un análisis estadístico representativo, debido a la falta de información actualizada sobre el total de empleados del Departamento Judicial La Plata, los resultados reflejan una tendencia homogénea y preocupante que invita a cuestionar los mecanismos de acceso y los procesos de reclutamiento dentro del Poder Judicial local.

A pesar de las limitaciones en el muestreo, los resultados sugieren una estructura de reclutamiento que podría estar estrechamente vinculada a redes familiares. «Este fenómeno no solo evidencia una fuerte concentración de vínculos familiares, sino que también resalta la necesidad de estudios más profundos sobre cómo se accede a los cargos y cómo se distribuye el poder dentro de la estructura judicial».

El fenómeno de «la gran familia judicial», con su marcado predominio de conexiones familiares, plantea interrogantes sobre la transparencia y la equidad en los procesos de selección y promoción dentro del sistema judicial. Si bien la encuesta no ofrece datos concluyentes sobre el total de trabajadores del Poder Judicial, las cifras obtenidas dejan claro que el nepotismo es una realidad que afecta a la justicia y la Ciudad de La Plata no es la excepcion.