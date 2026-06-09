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Javier Fernández: «Con un solo partido no alcanza para gobernar»

 

El dirigente de la UCR Javier Fernández expresó su parecer sobre ‘Ficha Limpia’ la herramienta que impuso hace pocos días el municipio de General Arenales a través de la aprobación por unanimidad del Concejo Deliberante de ese distrito. Fernández marcó su punto de vista en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) manifestando que: “Es solo una herramienta y no la solución total a la corrupción, que es el principal problema estructural de Argentina. La falta de recursos y mecanismos dificulta el control y la investigación, tanto para concejales como para periodistas. Además de la corrupción, la impunidad y la falta de justicia agravan la situación; necesitamos mecanismos más estrictos y memoria histórica para enfrentar estos problemas de fondo”.

Con respecto al futuro electoral Fernández dijo: “Se llegó a un acuerdo posible en el radicalismo, pero ahora hay que ampliar la base y buscar alianzas porque con un partido solo no alcanza para gobernar ni implementar los cambios profundos que necesita Argentina y 9 de Julio. Es clave escuchar a todos, incluso a quienes piensan distinto, y construir consensos amplios con un plan económico alternativo y viable«.
Con respecto a la situación local expresó: “El municipio de 9 de Julio está en crisis, el gobierno local se encerró y no se dejó ayudar, por eso urge un esfuerzo conjunto y mayoritario”.

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